Dluhy a nezaměstnanost. To byla častá příčina hádek mezi matkou a dcerou. Jednu z nich dcera ale razantně ukončila. Došla si do dřevníku pro sekyru, kterou matce zasadila do hlavy, kam ji uhodila 13 krát, poté ještě dvakrát do rukou.

„Napřáhla jsem se a několikrát jsem ji uhodila, pak spadla na zem a začala sípat a chroptět. Bála jsem se, že nás někdo uslyší. Věděla jsem, že je konec, tak jsem šla do dřevníku, uřízla kousek provazu, dala jsem jí ho kolem krku a chvíli ji škrtila,“ popsala událost Jana Zajícová, která v úterý stanula před krajským soudem v Pardubicích. Napadená žena poté ještě žila, dcera odešla z domu. „Když jsem se vrátila, byla mrtvá,“ pokračovala Zajícová.

K vraždě došlo 22. července v Třebovici na Orlickoústecku v rodinném domě, v němž ženy společně pobývaly. Tělo mrtvé ženy našel její bývalý muž, který ji přijel s vnoučaty navštívit, našli ale zamčené dveře. „Zarazil mě hrozný smrad. Vnuk tam vlezl bočním vchodem, pak přišel a řekl mi, že tam je moře much,“ vzpomínal otec obviněné Zdeněk Zajíc. Na zemi leželo tělo zabalené v přikrývkách.

Jana Zajícová mezitím cestovala po kraji, cesty a nákupy hradila z matčiny platební karty. Přebývala například v hotelu v Pardubicích nebo v Šumperku. Poté se vrátila k Třebovici. „Chtěla jsem se dostat na Semanín a skočit pod vlak, ale byla jsem zadržena policí,“ přiznala obžalovaná.

Zatímco před časem ještě dokázala spolupracovat s kriminalisty a popsat, jak k události došlo, u soudu se sesypala a nechtěla dál vypovídat. „Nedokážu to zopakovat,“ řekla soudkyni Jana Zajícová, která před soud dorazila výrazně pohublá a celou dobu měla svěšenou hlavu. „Jako by se z toho, co udělala, probírala,“ komentoval otec, který ji pravidelně navštěvuje ve vazbě. „Lituje toho. Až teď jsem se dozvěděl, jaký měly vztah, řekla mi o tom moře věcí,“ pokračoval otec Zdeněk Zajíc s tím, že dcera byla vždy velký samotář, kdežto jeho bývala žena byla velitelka. „Co řekla, to byl zákon, a jakmile nebylo po jejím, byl oheň na střeše,“ popsal zavražděnou Zajíc.

Obžalovaná má strach z lidí

Manželé spolu měli tři děti, dvě z nich v pěstounské péči a poté se jim narodila Jana jako vytoužené dítě. Po rozvodu si pár děti rozdělil, zatímco sourozenci brzy odešli z domu, o mnoho let mladší Jana zůstala s matkou. „Jana byla vždy její stín, když jsem se jí na něco ptal, odpověděla matka. Snažil jsem se ji dostat z domu, ale ona tam zůstávala kvůli mámě,“ přiblížil jeden ze sourozenců.

Obžalovaná přiznala, že má strach z lidí, kvůli čemuž přestala chodit na vysokou školu, to matka těžce nesla. „Nechápala to, brala to jako moje selhání. Náš vztah byl komplikovaný, záleželo jí na mě, na druhou stranu byla pořád nespokojená s tím, jak žiju. Vše, co jsem udělala, bylo špatně,“ vysvětlila obžalovaná, která většinu času trávila doma a s nikým se nestýkala. Její matka naopak byla velmi aktivní, měla mnoho koníčků, setkávala se s lidmi, jezdila po výletech. „Vždy to byla hvězda, ale dceru nechávala neustále samotnou doma, i když věděla, že je na tom špatně a jde ke dnu,“ doplnil otec.

„Ona si představovala můj život jinak, chtěla, abych chodila mezi lidi a měla rodinu, ale zároveň mě chtěla pořád doma. Když se rozčílila, snažila jsem se vždy odvést pozornost jinam. Potřebovala se vyvztekat, často jsem jen stála a nechala na sebe řvát,“ popisovala Jana Zajícová, které hrozí trest odnětí svobody na 12 až 20 let. Soud rozhodne nejspíše ve čtvrtek.