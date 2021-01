„V obou případech neznámý člověk nástrahy pohodil ne na ulici, ale rovnou za ploty rodinných domů. Oba případy se staly v prosinci loňského roku," upřesnil tiskový mluvčí pardubických strážníků Jiří Sejkora. První nástraha v sobě měla napíchané špendlíky, druhá, kterou spolkl malý pes, byla otrávená. Pejsek byl v kritickém stavu, ale veterináři se ho naštěstí podařilo zachránit.

„Touto cestou chceme ale varovat další obyvatele této lokality. Pachatel zákeřnost svého jednání ještě zvýšil tím, že rozházel nástrahy za ploty domů, tedy na místo, které lze z hlediska volného pohybu domácích zvířat považovat za bezpečné," dodal Sejkora a apeloval na občany, aby důkladně prohlédli své pozemky, návnady včas odstranili a také oznámili policii.

Je to přitom teprve měsíc, co se podobné nástrahy objevily přímo v centru města, kdy neznámý pachatel do párku napíchal hřebíky a nástěnkové špendlíky. „Strážníci nalezli jednu nástrahu pod odpadkovým košem u domovní zdi a druhou u dalšího koše na dohled od prvního místa. Prověřili i okolní ulice, kde už naštěstí žádné podezřelé návnady nebyly,“ informoval na začátku prosince Sejkora s tím, že neznámý pachatel je podezřelý z trestného činu týrání zvířat, za což pachateli může hrozit trest odnětí svobody na tři nebo pět let.

Pokud pes nástrahu sežere, může to mít až fatální následky a ani včasná léčba nemusí zvíře zachránit.

„Pokud pes sežere jed, může se projevit až za čtrnáct dní. Způsobuje to krvácivost do trávicího traktu, takže zvířátko, které to pozře, postupně umírá. Pokud to je vysoká dávka není proti tomu protijed,“ řekl veterinář Ivan Jeník ze Slatiňan. Pokud pes spolkne připínáky, hřebíky nebo třeba špendlíky dochází k poranění trávicího traktu, zánětu a následně může pes zemřít.

Neznámý pachatel otrávil minimálně dvacítku psů

Podobný případ řeší policie i na Králicku, kde neznámý pachatel dlouhodobě rozmisťuje otrávené návnady. Na svědomí má minimálně dvacet psů. „Byl použit nervový toxin, kdy od okamžiku pozření návnady může trvat jenom třeba třicet minut, než nastane klinická smrt. Je to zákeřnost, se kterou se těžko pracuje,“ popsal veterinář David Švestka, který mnoho psů z Králicka ošetřoval.

Starostové okolních měst se domluvili a vyčlenili finanční prostředky, které slibují jako odměnu tomu, kdo policii dá indicie k dopadení pachatele. „To je asi jediné, co s tím můžeme dělat. V době nouzového stavu jsou mnozí lidé odříznutí od rodiny a pes je pro ně jediný přítel, když jim ho někdo otráví, musí se jednat o opravdu hnusného člověka,“ řekl starosta města Králíky Václav Kubín.

Majitelé psů jsou zoufalí, ohlídat čtyřnohého miláčka není vždy tak snadné. „Cítím obrovskou bezmoc, můj pes je pro mě součást rodiny a nedokážu si představit, že by se mu mělo něco stát. Už jenom při té představě je mi do pláče. Nedokážu si představit, jak moc to tím pádem musí být náročné pro maminky kterým neběhají po zahradě jen jejich psí mazlíčci, ale i male děti které taky strčí do pusy kde co. Kam až může sahat drzost toho člověka, že hází jedy na pozemky jiných lidi,“ povzdechla si majitelka psa Martina Hájková z Pardubic, která chce svému mazlíčkovi pořídit pořádný košík, přes který nebude moci nic sníst. „Po přibývajících případech už pro mě nejsou procházky se psem relax, ale nutné zlo. Za chvíli budu asi muset jezdit venčit mimo Pardubice,“ dodala Hájková s tím, že při procházkách varuje další pejskaře, aby na svá zvířata dávali větší pozor.