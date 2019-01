Hradec Králové/Široký Důl – Kauza vraždy ze Širokého Dolu na Svitavsku možná skončí zastavením trestního stíhání, nešťastná žena se pouze půjde léčit.

Zní to možná jako zlý sen, ale dlouholetá česká právní praxe to jen potvrzuje.

Matka obviněná z vraždy svých čtyř dětí ze Širokého Dolu na Svitavsku velmi pravděpodobně vyvázne zcela bez trestu. Pouze zbytek života stráví v psychiatrické léčebně.

Upozornil na to dlouholetý východočeský krajský státní zástupce, přezdívaný český Cattani, současný senátor za Rychnovsko Miroslav Antl.

„Pokud znalecký psychiatrický posudek na osobu matky řekne, že byla v době činu nepříčetná, nebude za své jednání odpovědná a trestní stíhání vůči ní bude zastaveno,“ uvedl pro Deník Miroslav Antl.

Ostatně, tímto způsobem se vyšetřování ubíralo v minulosti u většiny případů mordů vlastních dětí. Přesnějši řečeno, téměř vždy. A matky vražedkyně pak skončily v psychiatrických léčebnách.

„Většinou to tak končí. Znalec zjistí, že žena trpěla v době činu přechodnou duševní poruchou, projevující se nepříčetností, kdy byly její rozpoznávací schopnosti zcela vymizelé a nemohla se ovládat. Pokud by psychiatr také řekl, že by žena na svobodě mohla být nebezpečná, je umístěna na uzavřené oddělení psychiatrické léčebny,“ dodal Antl.

S případem, kdy by vražedkyně nebyla podle posudku na svobodě nebezpečná a vyhnula by se tak léčebně, se setkal během své kariéry prokurátora podle svých slov jednou. Vyžádal si ale nový posudek, který už umístění do léčebny doporučil.

„Když člověk zabije čtyři děti, asi úplně duševně zdráv není,“ podotkl.

Antl však zároveň uvedl, že je velmi nepravděpodobné, aby takovou ženu pustili z léčebny třeba už po pár letech. „To spíše zdravé a příčetné se častěji dostávají z kriminálu.“

Jinak by tomu ovšem bylo, pokud by podle znalců měla žena ze Širokého Dolu ovládací schopnosti pouze snížené, že by byla pouze částečně nepříčetná. V tom případě by pokračovalo její trestní stíhání, nedostala by však nejspíš trest výjimečný, nýbrž například jen na dolní hranici sazby – 15 let. A ochranné léčení v kriminále navrch.

Ještě méně pravděpodobné je odsouzení za pouhé „zabití“. Zde je trestní sazba ještě nižší – pět až 15 let. „To je vražda z omluvitelné pohnutky, například v silném rozrušení či afektu. Setkáváme se s tím často u 'domácích zabijaček',“ dodal Antl.

V souvislosti s tragédií padají úvahy o možné laktační psychoze matky. Tato diagnóza jako příčina šíleného činu se však zdá nepravděpodobná nejen Antlovi, pochybnosti má i známý hradecký sexuolog a psychiatr Jan Zbytovský.

„Nejmenšímu dítěti sice byly jen dva měsíce, ale je zvláštní, že by žena u předchozích třech dětí v mateřství žádnými duševními poruchami netrpěla. Záleží však na stanovisku soudních znalců,“ uvedl Zbytovský.

Jako možné diagnózy zmínil spíše poruchu osobnosti nebo závažnou duševní chorobu, například deprese či schizofrenii. „Jsou případy, kdy žena má bludy o tom, že děti jsou nemocné či ohrožené a že bude pro ně lepší, když odejdou z tohoto světa,“ řekl.

Stále častěji skloňovaným termínem ohledně tragédie v Širokém Dolu je rozšířená sebevražda. Tedy když matka (jíž se to ale nakonec nepodařilo) s sebou chce vzít si své nejbližší. Právě například z důvodu depresí, bludů či různých paranoidních stavů.

Ještě nikdy v novodobých dějinách české kriminalistiky však nebyla řešena tak rozsáhlá rozšířená sebevražda. Většinou šlo jen o jedno dítě či manželku.

Byla nepříčetná? Do měsíce bude jasno



Vyřčeno z oficiálních úst bylo ve čtvrtek poprvé to, co od čtyřnásobné vraždy dětí druhého zářijového dne viselo ve vzduchu: není vyloučeno, že trestní stíhání proti obviněné matce bude zastaveno.



„Probíhá standardní vyšetřování, jasno by mohlo bý na přelomu října a listopadu. V úvahu přichází více variant. Od navrhnutí výjimečného trestu až po propuštění z důvodu nepříčetnosti, kdy by ženě bylo nařízeno maximálně ochranné léčení,“ uvedl mluvčí Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové Pavel Bužga.



Policejním komisařem byli podle jeho slov přizvání znalci, kteří zkoumají duševní stav nešťastné ženy.



„Čekáme na znalecké posudky, do měsíce by mohly být hotové. Podle toho se poté bude zkoumat otázka příčetnosti ženy v době činu a tedy její trestní odpovědnost,“ dodal Bužga. Věc má na starosti krajská státní zástupkyně Lenka Faltusová.



Podle dostupných informací je na tom obviněná 36letá matka psychicky velmi špatně. Leží připoutaná k posteli na psychiatrickém oddělení vězeňské nemocnice v Brně. Tam byla převezena z hradecké fakultní nemocnice, kde se probrala z kómatu po pokusu o sebevraždu oběšením hned po činu v Širokém Dole. Kvůli poraněné krční páteři po provazu se stále nemůže hýbat, na bachaře je odkázaná i co se týče stravy a hygieny. Při výsleších údajně téměř nemluví a je apatická.



Tragédie se stala 2. září v domku v Širokém Dole, kam se rodina teprve pár dní před tím přistěhovala. Davida (8), Elišku (5), Lukáše (2) a nejmladší dvouměsíční Romanku matka ubodala a uškrtila. Pak se šla oběsit, jenže provaz nevydržel. Ženě hrozí doživotí. Podle dohadů sousedů asi nezvládla nával starostí o děti, byla neurotická a špatně snášela především neurovnané vztahy s rodinou svého současného druha. S ním však měla pouze nejmladší holčičku.