Návštěva muže u ženy v domě na jedné z ulici v Moravské Třebové se z pátka na sobotu 17. října 2020 protáhla značně přes půlnoc a bohužel neměla dobrý konec.

Společně strávené chvíle se patrně neobešly bez popíjení alkoholu a host ho zřejmě přebral natolik, že nechtěl opustit byt paní domácí. Žena si s nastalou situací již nevěděla rady, a proto zavolala o pomoc na linku 158. Na místo se dostavila hlídka z místního obvodního oddělení, která padesátiletého muže zastihla na společné chodbě bytového domu. Policisté ho vyzvali, aby si vzal své věci a odešel. Ten měl snahu se do bytu vrátit, proto ho zakročující policista vyzval slovy „Jménem zákona, opusťte prostor!“. Když výzvu neuposlechl, tuto zopakoval s výstrahou „Jménem zákona, opusťte prostor nebo budete za pomocí donucovacích prostředků zajištěn!“, ani toto nerespektoval a policistům řekl „Vyližte mi pr**l!“ Po nelichotivých slovech se snažil jednoho z policistů napadnout. To už na nic nečekali a muže za použití donucovacích prostředků zajistili. Při dechové zkoušce na alkohol mu naměřili 2,45 promile alkoholu v dechu a eskortovali ho do protialkoholní záchytné stanice.

Muž je za neuposlechnutí výzvy policistů podezřelý z přestupku proti veřejnému pořádku, shledá-li ho správní orgán z protiprávního jednání vinným, může mu udělit pokutu až do deseti tisíc korun.