Ústí nad Orlicí – Od začátku března letošního roku se ústečtí kriminalisté zabývali loupežným přepadením, k němuž mělo dojít na jedné z ulic ve městě.

Muž po incidentu na policii ohlásil, že byl přepaden zřejmě dvěma muži a oloupen o finanční částku přesahující deset tisíc korun. Policistům vylíčil, že ho jeden z mužů nejprve zezadu natlačil na vnitřní část otevřených dveří motorového vozidla, jednou rukou ho držel za vlasy a druhou rukou mu do oblasti zad přiložil ostrý předmět. Poté cítil, jak ho předmět do zad píchá a přitom mu někdo prohledává bundu. Oba pachatelé měli z místa přepadení utéct neznámo kam. K popisu mužů v té době poškozený nemohl nic uvést.

Kriminalisté tento týden v pondělí zjistili, že si třiatřicetiletý muž celou věc vymyslel. Odcizené peníze pravděpodobně prohrál. Firmě, které částka náležela, je nejspíš neměl z čeho vrátit. Muž byl na základě uvedených skutečností oznámen správnímu orgánu za spáchání přestupku křivého vysvětlení. Pokud se jeho vina prokáže, hrozí mu peněžitý trest až do výše 50 tisíc korun.

