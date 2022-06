Policisté u Borové zastavili partu čtyř motorkářů ve věku od 45 do 65 let z Německa. "Během kontroly policisté pojali podezření na alkohol, proto přistoupili k dechové zkoušce. Řidiči si údajně vůbec neuvědomili, že v naší republice jsou předpisy jiné. Všichni čtyři sedli na své stroje po večerním popíjení a díky tomu byla u všech dechová zkouška pozitivní," uvedla policejní mluvčí Daniela Mauerová.

„Rekordman“ mezi nimi nadýchal 1,12 promile alkoholu v dechu, ostatní hříšníci měli 0,32, 0,36 a 0,75 promile. Naši němečtí sousedé mají totiž na alkohol dvojí metr. "Pro řidiče do 21 let platí nulová tolerance, u ostatních je povolený obsah alkoholu do 0,5 promile v silničním provozu. Ačkoliv věkový limit pro Německo splňovali, nebyli doma, ale v Čechách, kde jsou pravidla přísnější," dodala Mauerová.

Pro tři cizince zbytkový alkohol znamenal kauci deset tisíc korun, čtvrtý přišel o řidičský průkaz, což mu dost zkomplikovalo návrat domů. "Místo jednostopé jízdy na motorce si musel zařídit převoz stroje na „podvalníku“, nebo jiným řidičem," uzavřela policejní mluvčí.