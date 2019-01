Moravská Třebová – Jak také může skončit vztah dvou mladých lidí? Výhrůžky smrtí, agrese a tasením kuchyňského nože. Přesně taková scéna se měla odehrát během víkendu. Policisté přitom pracují se dvěma verzemi.

Třiadvacetiletému mladíkovi jeho o pět let mladší partnerka oznámila „pauzu" v jejich románku. Ten ji potom navštívil doma, kde měla být sama. Do domu si podle výpovědi ženy razil cestu způsobem filmových bojovek s Chuckem Norrisem. „Vykopl dveře zadního vchodu domu, ženu měl ohrožovat nožem se slovy, že zabije ji i sebe," popisovala událost Anna Štegnerová, mluvčí svitavské policie. O nůž se měli přetahovat, načež se dívka o ostří lehce poranila a nakonec utekla. Verze mladíka zní odlišně. Podle mluvčí ho prý žena nechtěla do domu pustit. Když s ním přestala komunikovat, obával se, že dojde na nejhorší. Proto vykopl dveře a nůž vzal do ruky, aby zjistil, zda o něj dívka stojí. Chtěl ho údajně otočit proti sobě. Případ se může dostat před soud. „Pokud muži prokáže vinu, hrozí mu až tříleté vězení," sdělila Anna Štegnerová. Policisté mladíka podezřívají z porušování domovní svobody a nebezpečného vyhrožování.