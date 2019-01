Hradec Králové – Třiadvacetiletý mladík, kterého obžaloba viní, že zavraždil svou babičku a pak jí ukradl peníze, v pondělí u soudu řekl, že sám nedokáže pochopit, jak mohl něco takového udělat.

Zadržený Martin H. | Foto: Deník/ Ondřej Littera

Dva dny s mrtvou

Martin H. žil se svou šestašedesátiletou babičkou v bytě v krkonošské obci. V listopadu loňského roku byl pod vlivem alkoholu a marihuany, s ženou se pohádal a začal ji bít umělohmotnou tyčí. Podle obžaloby babičku šesti ranami zasáhl do hlavy a způsobil jí tříštivé zlomeniny lebky a rozsáhlé krevní výrony. Oběť na místě zemřela.

Mladík pak tělo odtáhl do ložnice, kde je ukryl. „Po smrti poškozené žil další dva dny v bytě i se zemřelou poškozenou, kdy v průběhu těchto dvou dnů byt průběžně čistil, aby nebyly znát žádné známky jeho výše popsané trestné činnosti," uvedla žalobkyně.

Podle obžaloby chtěl Martin H. tělo z bytu odnést a pohřbít, ale neodhodlal se k tomu. Babičce však vzal dvě platební karty, na které vybral asi 40 tisíc korun. Chtěl vybrat ještě dalších 149 tisíc Kč, to se mu ale nepodařilo.

Příbuzní se mezitím snažili ženu kontaktovat, ale když nebrala telefon a neotvírala, přivolali hasiče, kteří byt otevřeli, a lékařka záchranné služby nalezla mrtvé tělo.

Mladík prý těsně před tím z bytu utekl balkonovými dveřmi. Policie ho za několik dní zadržela v Praze.

„Byl jsem na dně…"

Martin H. včera vypověděl, že se krátce před činem rozešel s přítelkyní, přišel o zaměstnání a hrozila mu exekuce. „Byl jsem na dně, začal jsem hodně pít," řekl a přiznal, že už dlouho předtím každý den kouřil marihuanu. Osudného dne prý vypil tři čtvrtě litru rumu, a pak se s babičkou pohádal. „Začala mi vyčítat pití, životní styl, že si ničeho nevážím, a já jsem to neunesl," řekl zlomeným hlasem mladík.

K činu se po útěku doznal na sociální síti. Včera také řekl, že uvažoval o sebevraždě, v Praze už prý stál na mostě, ale jeho bývalá přítelkyně se ho SMS zprávami snažila přesvědčit, aby se šel přiznat. To však mladík neudělal. „Bál jsem se, že mě rodina zavrhne," uvedl před soudem.

Příbuzní, kteří vypovídali na policii a u soudu, řekli, že vztah babičky a vnuka, který u ní žil od svých patnácti let, byl bezproblémový. Chlapcovi rodiče se rozešli, hoch bydlel u otce, který se však stal řidičem kamionu a doma pobýval málo. Proto se rodina dohodla, že mladík bude žít u babičky. Žena se o něj starala a on jí pomáhal například s rekonstrukcí bytu. Hlavní líčení pokračuje, ve středu a v pátek. Muži hrozí až 18 let vězení.