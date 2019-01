Hradec Králové /FOTOGALERIE/ – Ještě ani pořádně nezaschl pomyslný inkoust v jeho maturitních testech a už stanul na lavici obžalovaných.

Dvacetiletý Martin Baťa se před Krajským soudem v Hradci Králové zpovídá z pokusu vraždy, k němuž podle obžaloby došlo vloni v září v Proseči na Chrudimsku.



Podle spisu tehdy mladík po oslavě narozenin své babičky, po hádce s některými hosty hotelu, nastříkal do výčepu pepřový sprej a následně při rvačce bodl jednoho z mužů útočným nožem. „Bez poskytnutí včasné odborné lékařské pomoci v nemocnici byl poškozený bezprostředně ohrožen na životě, zejména vnitřním krvácením,“ stojí v obžalobě.



Mladík včera u soudu uvedl, že nůž, který nosí u sebe běžně, vytáhl na svoji obranu. To, že by někoho bodl, si prý nevybavuje, avšak připustil, že ke zranění dojít mohlo. „Chtěl jsem je zastrašit. Myslel jsem si, že proti noži nepůjdou. Vím, že jsem s ním máchnul kolem sebe,“ uvedl.



Vše se podle vyprávění Bati seběhlo kvůli narážkám, které měl jeden z hostů hotelu na jeho matku. „Jeden z mužů u baru měl na ni sexuální narážky. S bratrem se nám to nelíbilo, a tak jsme mu naznačili, ať se poohlídne po někom jiném a ne po vdané ženě se dvěma dětmi,“ uvedl Baťa.



Od té chvíle už atmosféra v hotelovém baru houstla. Baťa údajně spolu se svou přítelkyní a bratrem chtěl už odejít domů, jeho matka se však chtěla ještě bavit, a přesto, že již všichni stáli před hotelem, hodlala se vrátit. „Nechtěl jsem ji tam nechat samotnou. Proto jsem do vstupních prostor hotelu, nikoli do výčepu, nastříkal trochu pepřového spreje. Věděl jsem, že matka má dýchací potíže, a že tam proto nejspíš už nevejde,“ tvrdil obžalovaný.

Poté však z baru hotelu vybíhali hosté a venku začala velká rvačka, při níž Baťa vytáhl nůž a podle spisu vážně zranil jednoho muže. „Já si to příliš nepamatuji. Dostal jsem dlažební kostkou do hlavy. Vím jen, že jsem tam poté viděl pobodaného muže, kolem kterého byl hlouček lidí,“ vypověděl Martin Baťa.



On sám také volal na linku 158, kde nahlásil napadení. „Ještě před příjezdem policie si vybavuji, že mě někdo z těch chlapů, s nimiž jsme se prali, zatáhl do hotelu, přitlačil mě ke zdi a řekl, ať se ani nehnu nebo mě zabije,“ doplnil obžalovaný. Sám dodal, že dnes si vyčítá, že na akci vůbec jel a měl s sebou ten nůž.



Dvacetiletému mladíkovi hrozí až 18leté vězení, zatím směle plánuje svou budoucnost. Teď čeká na výsledky maturity a poté by chtěl nastoupit na jazykovou školu. Líčení je naplánováno do středy.