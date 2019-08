Ty mu zaměstnankyně z obavy, co schovává pod mikinou, vydala, a s blíže nespecifikovanou částkou odešel.

Byl to podsaditý muž ve věku do 45 let, asi 175 cm vysoký, na sobě měl modré rifle se záplatami, hnědou mikinu s kapucí, na tváři měl zhruba třídenní strniště a mluvil česky. Videozáznam najdete na www.chrudimsky.denik.cz. Pokud lupiče poznáte, kontaktujte chrudimské kriminalisty nebo linku 158.