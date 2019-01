Lázně Bohdaneč – Trojice pachatelů se z lupu nabitého při loupežném přepadení radovala jen pár minut.

Z lesa, kde se snažili ukrýt, je vyvedl služební pes bohdanečských strážníků.

Vše začalo jako přátelské setkání. Dva lázeňští hosté ve věku do třiceti let se večer setkali s třemi mladíky a vzájemně se pozvali na pivo. Jakmile se ale dali do řeči a jeden z hostů se odebral do baru, mladíci se na jeho kolegu vrhli a obrali jej o peněženku, se kterou se vzápětí dali na útěk. Okradení muži kontaktovali linku 158. Policisté, kteří mají na starost Lázně Bohdaneč, ale některé noční směny kvůli škrtům v rozpočtu slouží v Pardubicích na služebně v Polabinách. O události proto státní policie uvědomila bohdanečské strážníky, kteří do pátrání po pachatelích vyrazili se třemi vozidly.

Utekli do lesa

„Při prohledávání stezky pro cyklisty jsem si u obce Rybitví všimla třech mladíků. Než jsem ale vystoupila z auta, abych je zkontrolovala, dali se na útěk a zmizeli v lese," komentovala případ mladší strážník Andrea Korelová.



Strážníci díky počtu nasazených policejních vozidel na místě mohli uzavřít ihned poměrně velký prostor a začít pomocí služebního psa prohledávat les. Smysly zkušeného policejního psa nezklamaly a po několika minutách pes avizoval osoby ukryté v lesním porostu a vyvedl je ven.



„Dva ze tří pachatelů se nám podařilo díky psovi zadržet. Ke skutku se nám spontánně doznali, ukradené peníze si rozdělili mezi sebe a peněženku vyhodili v průběhu útěku ještě v Lázních Bohdanči, kde jsme ji pak také našli," sdělil k případu vrchní strážník Michal Jelínek.



Zadržené muže si pak převzala k dalším úkonům státní policie. „Dva z pachatelů byli zadrženi a v současné době se celý skutek prověřuje. Právní kvalifikaci zatím kriminalisté nestanovili," uvedl mluvčí pardubické policie Jozef Bocán.



Spolupráce státní a městské policie zafungovala na výbornou. Stejně jako pohotovost bohdanečských strážníků.

„Dříve nastavená koncepce rychle a rázně reagujících autohlídek se nám osvědčila, a proto jí zůstaneme věrni i nadále. Výtržníci, lupiči ani jiní delikventi, včetně neukázněných řidičů, musí být srozuměni s tím, že v našem městě pro ně není místo," ukončil Michal Jelínek, který do funkce velitele bohdanečských strážníků nastoupil teprve před nedávnem.