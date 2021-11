Cíle bylo pravděpodobně zdárně dosaženo, cesta zpátky už tak hladce neprobíhala. Trojice se to totiž rozhodla vzít po Třídě míru v protisměru.

Zdroj: MP Pardubice

"Směrem opačným v tu samou chvíli totiž jelo hlídkové vozidlo městské policie. K upoutání pozornosti hlídky by stačilo už toto, ale 19letý řidič se v té chvíli pokusil úroveň zájmu strážníků ještě zvýšit tím, že se z třídy Míru pokusil uniknout další jednosměrnou ulicí. Věren svému stylu, opět v protisměru. To už za ním ale jeli i strážníci. Krátký pokus o únik vzdal řidič o dvě ulice dál, kde se parta vyhrnula z auta. Při opětovném spatření hlídkového vozu dostal 19letý řidič další pošetilý nápad a opět se pokusil zmizet, tentokrát po vlastní ose. Navzdory sportovní přípravě proti hlídkovému vozu neměl jako běžec šanci a vzápětí už se shledal se strážníky," popsal pokračování situace mluvčí strážníků Jiří Sejkora.

Orientační dechová zkouška ukázala hodnotu 1,49 promile. Případ si proto převzala Policie ČR. Paradoxní tečkou za celým příběhem je to, že to byl právě řidič vozidla, který byl z celé party nejvíce pod vlivem. Proč se nechal kamarády umluvit právě on, aby zasedl za volant, zůstává záhadou.