Jejich jednání je nejen na videokamerách, ale i v paměti dalších 8 lidí. K areálu přišla zmíněná početná skupinka v 9 hodin večer, osm z nich stálo u nášlapné rampy opodál místa, kde se 2 mladí muži přetahovali. Po malé chvíli se přesunuli k lampě veřejného osvětlení a oba s ní začali houpat ze strany na stranu. Z lampy se po chvíli uvolnil plastový krycí plast výbojky, který i s výbojkou spadl na zem a poškodil se. Škoda je vyčíslena na 7.000 korun, jedná se o přestupek proti majetku, za něž pachateli hrozí postih ve správním řízení. Policisté ze svitavského obvodního oddělení nyní hledají svědky události. Právě oni by svými postřehy mohli přispět k prokázání viny konkrétních pachatelů.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.