Litomyšlsko – V úterý krátce před sedmou hodinou ráno oznámil majitel osobního motorového vozidla jeho odcizení. Policii práci usnadnila ve vozidle zabudovaná elektronická kniha jízd. Vlastník tak snadno zjistil, kde se automobil nachází.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Jiří Sejkora

„Navíc „bývalý“ majitel dopravního prostředku velmi úzce s policií spolupracoval a poskytl důležité informace o výskytu kradeného vozidla,“ informovala mluvčí svitavské policie Anna Štegnerová.



Automobil se měl nacházet na Orlickoústecku. Proto okamžitě operační důstojník požádal o spolupráci kolegy z Orlickoústecka. Po pár minutách se ovšem stojící vůz dal do pohybu, a tak pachatel v ten okamžik zmařil pátrání.



Po deváté hodině ráno byl vůz nově lokalizován na silnici I/35, kudy pravděpodobně mířil na Královéhradecko. O pomoc tentokrát požádali místní policisté hlídky z Pardubicka a Královéhradecka. Objevily ho dvacet minut po deváté u obce Chvojenec.



„Vzhledem k tomu, že během dopoledne pomáhal dopravním policistům na Svitavsku policejní vrtulník odhalovat přestupky, okamžitě využil tohoto pomocníka operační důstojník a vyslal jej ke sledování kradeného vozu,“ popsala postup policie Anna Štegnerová.



Díky okamžitému zásahu policejních hlídek z Hradce Králové a policejnímu vrtulníku se následně podařilo vůz zastavit a řidiče zadržet nedaleko motorestu Koliba u Hradce Králové. Vůz policisté zajistili a „nového majitele vozu“ jevícího známky opilosti zadrželi.



Výsledky dechové zkoušky potvrdily, že řidič pil alkohol. Policisté přístrojem naměřili 1,65 promile.



Ukázalo se, že policisté s řidičem měli před pár dny již čest se setkat. A to při obdobné situaci, když řídil kradený vůz a byl rovněž pod vlivem alkoholu. Následoval obdobný scénář již z minulého týdne. Podezřelý byl opět zajištěn a vůz předán zpět původnímu majiteli.



Muž strávil několik hodin u výslechu před komisařem Služby kriminální policie a vyšetřování Svitavy. Opět byl obviněn. Je důvodně podezřelý z přečinu krádeže, neoprávněného užívání cizí věci, ohrožení pod vlivem návykové látky a maření výkonu úředního rozhodnutí.



Krom odcizení motorového vozidla na Litomyšlsku je muž podezřelý z krádeží dvou mobilních telefonů a dvou krabiček cigaret. Na Rychnovsku měl odjet bez placení od čerpací stanice, kdy do kradeného vozu načerpal pohonné hmoty za víc jak jeden tisíc korun.



Nyní muž čeká v policejní cele. Komisař na něj podal návrh na vzetí do vazby. Zda bude muž vyšetřován na svobodě, či vazebně stíhán, rozhodne soud v nejbližších dnech.

(syh)