"Krajští kriminalisté ve spolupráci s kolegy z Pardubického a Olomouckého kraje v těchto dnech obvinili organizovanou čtveřici mužů (věk 35, 38, 40 a 43 let) z trestných činů krádež a poškození cizí věci. Kladou jim za vinu, že od konce listopadu 2022 do poloviny letošního ledna se vloupali v Královéhradeckém, Pardubickém a Olomouckém kraji do 38 objektů, odkud brali hlavně peníze, občas potraviny, alkohol či cigarety. Zaměřovali se převážně na prodejny potravin, ale 'navštívili' i pohostinství, úřady, výrobny a podobně," uvedla policejní mluvčí Iva Kormošová.