"Ženě po několika dnech sdělil, že má informace o tom, že by se měli v daném moři pohybovat piráti a že dostali rozkaz zbavit se cenností na lodi. On se rozhodl, že jí balíček s cennostmi odešle do České republiky. S tím ale žena nesouhlasila. Dále jí napsal, že balíček již odeslal a požadoval po ní platbu za uhrazení cla a dopravy s tvrzením, že by jinak o všechno přišel," sdělila policejní mluvčí Andrea Muzikantová.

Po psychickém nátlaku si žena nakonec sjednala úvěr u jedné bankovní společnosti. Na zahraniční účet odeslala téměř 150 tisíc korun. Tím ale nátlak ze strany údajného inženýra neskončil. "Na další požadavek zaplacení 10 tisíc eur za pojištění balíku už poškozená nereagovala," dodala Muzikantová. Příběh nemá šťastný konec. Šestačtyřicetiletá žena se žádného balíčku nedočkala a lodní inženýr s ní přestal komunikovat.

Policisté případ vyšetřují jako podvod. Aktuálně zajišťují veškeré listinné podklady. V případě dopadení a odsouzení zatím neznámému pachateli hrozí až pětiletý trest.