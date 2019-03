Moravská Třebová – Nikdy neříkejte nikomu PIN kód platební karty. Ponaučený je už dvaapadesátiletý muž z Moravskotřebovska. Důvěřoval dvěma sousedům, kterým půjčil svou kartu i s pinem.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Jiří Sejkora

Nechtělo se mu totiž chodit nakupovat do supermarketů, proto požádal o pomoc sousedy. „Bratři ve věku jednačtyřicet a osmatřicet let vždy nákup přivezli, ale už se neobtěžovali vlastníkovi karty sdělit, že si vybrali finanční hotovost i pro sebe. Několikrát si kartu nenápadně půjčili i bez vědomí muže a zase ji vrátili zpět. Celkem měli od září do října loňského roku vybrat přes 260 tisíc korun pro vlastní potřebu,“ uvedl policejní mluvčí Ondřej Zeman.