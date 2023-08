Svitavští kriminalisté řeší od poloviny července podvod, během kterého žena přišla o všechny své i půjčené peníze. Vše začalo v zaměstnání, kde jí telefonicky kontaktoval údajný pracovník banky, jiné, než u které má vedený svůj účet.

Foto podezřelý | Foto: Policie ČR

"Muž jí sdělil, že účet, na který v minulosti posílala peníze, je vedený jako podezřelý a v bance nyní zaznamenali požadavek na další platby z jejího účtu. Když žena sdělila, že žádné platby neprováděla, dostala informaci, že jí bude kontaktovat pracovník přímo z její banky," uvedla policejní mluvčí Iveta Kopecká.

A to se vzápětí stalo. Muž na druhé straně telefonu se představil jako pracovník její banky s tím, že byl její účet napaden hackery, a proto musí své finance okamžitě dočasně převést na jiný, bezpečný účet. "Žena tak v několika platbách převedla své úspory. Tím to ale neskončilo, neboť jí údajný bankéř sdělil, že si hacker prostřednictvím jejího účtu snaží vzít půjčku a jediný způsob, jak tomu zabránit je, že si půjčku zřídí dříve než on. I tomuto neobvyklému požadavku poškozená vyhověla a okamžitou půjčku ve výši 300 tisíc převedla na „bezpečný“ účet," dodala Kopecká. Pětapadesátiltá žena tak během několika desítek minut přišla o více než půl milionu korun.

Kriminalisté podvodníka podezřívají z podvodu a i přes veškerou snahu se jim do současné doby nepodařilo případ objasnit. "Žena v obou případech telefonovala s česky hovořícími muži bez jakéhokoli přízvuku. Zároveň mají kriminalisté k dispozici fotografii podezřelého muže, který z bankomatu vybral převedené peníze," upozornila mluvčí.

Policie proto žádá veřejnost o pomoc. Jestli muže na fotografii poznáváte nebo víte, kde se zdržuje, kontaktujte linku 158 nebo přímo kriminalisty na telefonním čísle 974578480.