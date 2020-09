U krajského soudu v Pardubicích začalo v pondělí hlavní líčení v případu pokusu vraždy. Drama se odehrálo koncem dubna na ubytovně v Poličce. Rafail Zeinalov podle obžaloby napadl muže a jeho přítelkyni. Polil je horkou vodou z varné konvice a pobodal je nožem.

Zeinalov přišel z Gruzie do Poličky letos v únoru. Od pobytu v České republice si sliboval dobře placenou práci. Do Čech ho měl pozvat poškozený A. S. „Vzkázal mi, ať s sebou vezmu syna, manželku a že budeme dostávat dobré peníze. Asi 8. února jsem přijel, ale až do 17. břez-na mi nesehnal žádnou práci,“ řekl Zeinalov u soudu.

Začaly neshody

Později práci sehnal a pracoval v poličském masokombinátu. Společně s manželkou, synem i poškozeným bydlel na ubytovně v centru Poličky. Tam se na začátku března uskutečnila oslava narozenin, kde se hodně pila vodka a kde taky zřejmě začaly neshody, které vyústily brutálním napadením koncem dubna.

„Někdy koncem března jsem přišel z práce, převlékl jsem se a do umývárny za mnou přišel A. S. a smál se mi, že mu dlužím 5000 dolarů. Řekl, že má erotický záznam mojí manželky. Když nezaplatím, dá video na internet,“ vypověděl obviněný.

Údajný autor videa A. S., kterému přezdíval Bogdan, ale u soudu tvrdil, že nikdy nic takového nenatočil a žádné peníze nechtěl.

Neshody vyvrcholily před půlnocí 29. dubna. Sedmapadesátiletý Zeinalov chtěl podle obžaloby pár usmrtit. V kuchyňce ubytovny vzal nůž s čepelí dlouhou devět centimetrů a v rychlovarné konvici uvařil vodu. V pokoji, kde spali, je polil vroucí vodou a poté na ně zaútočil nožem. Nejprve bodl do hrudníku ženu a poté několikrát i jejího přítele. „Maryno, hořím,“ probudil se poškozený. „Všechno mě pálilo, nic jsem neviděl, neslyšel a cítil jsem, jak mě bodá,“ vzpomínal na dubnovou noc poškozený. S přítelkyní utekl do koupelny, ale útočník tam rozkopl dveře. Běsnícího muže s nožem zadrželi až jeho manželka a syn.

Zeinalov u soudu tvrdil, že k napadení nožem došlo náhodou a vodu chtěl vylít jen na deku, aby muže vystrašil. Hned po útoku však na policii vypověděl něco úplně jiného. „Ubil bych je, pořezal, zabil. Z Bogdana bych udělal opici. Odřízl bych mu vejce – varlata, uši a nos,“ citovala soudkyně Anna Sobotková původní výpověď obžalovaného. Ten však včera jen nesouhlasně vrtěl hlavou, že nic takového neřekl. Hájil se, že by ženě nikdy neublížil a nechtěl zabíjet. „Bohu přísahám, že jsem Marynu nebodl, v naší tradici je velký hřích uhodit ženu. Nemá tolik síly, nelze je bít. Člověku dává život bůh a bere bůh,“ tvrdil obžalovaný.

Výcvik s nožem

Soudkyně také připomněla, že Zeinalov na vojně absolvoval cvičení, jak zacházet s automatickou zbraní a nožem. Podle svědků se také někdy choval hrubě ke své manželce.

Soudní proces pokračuje v dalších dnech. Útočníkovi hrozí až dvacet let ve vězení nebo výjimečný trest.