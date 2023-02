„V polovině loňského roku došlo v menší obci na Břeclavsku k únosu mladého muže, který byl převezen do domu v Pohodlí u Litomyšle. Únosu se dopustili dva muži, a to 35letý uživatel domu z Pohodlí společně s 30letým známým z Brna. V malé obci na jižní Moravě napadli 28letého muže, kterého násilně dostali do vozu a převezli na Svitavsko. Drželi ho ve sklepě domu svázaného. Chovali se k němu otřesným způsobem, co jsem nikdy neviděl. Několik dní ho fyzicky týrali i za pomocí nástrojů. Po několika dnech zemřel,“ přiblížil případ šéf krajské kriminálky Milan Šimek.