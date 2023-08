Dva dny, dva dealeři pervitinu a dvě obvinění pro muže ze Svitavska. Jeden z dealerů už sedí ve vězení za jiný trestný čin.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Tomáš Kubelka

Dvaadvacetiletý muž od léta roku 2021 do letošního ledna na Svitavsku prodával nebo poskytoval pervitin, marihuanu a extázi. "Jak sám uvedl, nedělal to, aby na prodeji vydělal. Drogy prodával jen za takovou cenu, za jakou je sám pořídil. Svého jednání údajně nyní lituje a ve vězení, kde si odpykává trest za jinou trestnou činnost, dělá prý vše pro to, aby byl lepším člověkem," sdělila k případu policejní mluvčí Dita Holečková. To však nebrání dalšímu trestnímu stíhání. Kriminalisté muže obvinili z nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy. Je tak zřejmé, že si pobyt za mřížemi prodlouží.

Jen o den později obvinili kriminalisté ze Svitav dalšího dealera pervitinu, který je spojený i s prvním případem. Třiatřicetiletý muž se ke všemu, co mu kriminalisté kladou za vinu, přiznal. "Přibližně ve stejném časovém období měl několika dalším osobám poskytovat pervitin a marihuanu. Nikdy ji neprodával, vždy drogu poskytoval zdarma. I on si s odstupem času uvědomuje, že to nebyl dobrý nápad," doplnila Holečková.

V případě prokázání viny oběma mužům hrozí trest odnětí svobody na jeden rok až pět let.