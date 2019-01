Svitavy – Ve vesnici u Svitav byla ve čtvrtek okradena starší žena. I když byla 79letá žena obezřetná, přišla o šperky a osobní doklady. Škoda přesahuje osm tisíc korun.

Policie - ilustrační foto | Foto: Deník/Miroslav Elsnic

Za krádeží stojí legenda o potřebě vody do auta. Žena nejprve odmítla s tím, že v rybníku je vody dost. Muž ale tvrdil, že potřebuje čistou vodu. Po krátkém naléhání seniorka svolila, ale muže nechala stát za zamčenou brankou.

Když mu čistou vodu donesla, zastihla ho ve společnosti mladší ženy. Vrátila se do domu, ale tam zaslechla šramot.

„V jednom pokoji objevila dvě cizí osoby, jak se jí přehrabují ve věcech. Jednalo se o mladého muže a starší ženu. Křik a volání o pomoc oba vetřelce přinutil dům opustit. Stačili si ale vzít šperky a doklady," uvedla Anna Štegnerová, tisková mluvčí policie ve Svitavách.

Policie po zlodějích pátrá. Muži u branky bylo asi padesát let. Měl menší zavalitou postavu a krátké černé vlasy. Na sobě měl černou koženou bundu a tmavé kalhoty. Ženě bylo kolem čtyřiceti let.

Je štíhlé, vyšší postavy, nosí černé vlasy po ramena. Žena v domě byla ve věku kolem šedesáti let. Měla menší zavalitější postavu. I ona nosí černé kratší vlasy. Oblečena byla do tmavé bundy a tmavé sukně. Muž v domě byl mladý, asi kolem dvaceti let. Měl vyšší štíhlou postavu a krátké černé vlasy. I on byl oblečen do černé bundy, která měla světlé pruhy.

Pokud se s dotyčnými osobami potkáte, volejte ihned na linku 158.