Šestiletého synovce vodil ve Vysokém Mýtě do školky a potom zase domů. Jednoho listopadového rána v roce 2019 se však měl osmačtyřicetiletý muž pokusit malého chlapce znásilnit. „Stáhl si tepláky, obnažil svůj penis a vyzval poškozeného, aby se na něj podíval a dotýkal se jeho penisu, přičemž poškozený se zalekl a utekl do školky,“ četlo se ve středu před pardubickým soudem z obžaloby.

Muži hrozí za znásilnění dítěte mladšího 15 let ukončeného ve stádiu pokusu 5 až 12 let za mřížemi. | Foto: Deník / Lada Součková

Muž bydlí v Ústí nad Labem a do Vysokého Mýta jel za příbuznými, když měl dovolenou. „Napsali mi, že by mě rádi viděli,“ vypovídal obžalovaný. Podle soudkyně se ale jeho výpověď lišila od toho, co řekl kriminalistům. „Příbuzní tvrdili, že jste si psali, až když už jste byl na cestě k nim,“ oponovala soudkyně Anna Sobotková.