Východní Čechy – Příběh, který měl být před veřejností utajen. I tak by se dala nazvat kauza, kterou začal v pátek opětovně řešit hradecký krajský soud. A to s vyloučením veřejnosti.

Budova Krajského soudu v Hradci Králové. Ilustrační fotografie. | Foto: Deník/ David Taneček

Na straně žalobce stojí, podle zjištění Deníku, otec mentálně narušené dívky, jenž žádá po Dětském domovu v Hrochově Týnci na Chrudimsku omluvu a milion korun. To vše za událost, která se stala 22. května roku 2007.

Zvrhlé hrátky

A co se vlastně mělo stát? Redakci Deníku se podařilo zjistit, že onoho dne tehdy devítiletá dcera žalobce, která byla ústavu svěřena do péče, se spolu s dalšími třemi zdejšími chovanci, chlapci ve věku od devíti do patnácti let, procházela po ústavním parku. Ovšem podle obžaloby nešlo chlapcům jen o krásy přírody a nadýchání se čerstvého vzduchu. „Ve chvíli, kdy byli bez dozoru došlo, k tomu, že chlapci vykonali na dívce opakovaně soulož,“ stojí v obžalobě. Celou věc později šetřila policie.

Její závěry zněly, že v případě dívky a dvou chlapců nebylo shledáno naplnění skutkové podstaty trestného činu s ohledem na jejich nízký věk. Jeden ze čtveřice se však přeci jen k soudu dostal a byl uznán vinným.

Kvůli tomu, že v době spáchání skutku byl již chovancem ústavu, bylo však upuštěno od trestu.

Hradecký krajský soud v celém případu odškodnění již jednou rozhodl. V roce 2008 přiřkl žalobci 300 tisíc korun.

O celé kauze poté rozhodoval Vrchní soud v Praze a Nejvyšší soud, který případ kvůli nedostatečnému odůvodnění a výši odškodnění vrátil zpět do Hradce Králové.

„Případ jsem odročila kvůli vypracování znaleckých posudků a vyslechnutí dalších svědků,“ řekla k celému případu předsedkyně hradeckého krajského soudu Věra Adámková.

Další jednání je naplánováno na 18. května. Kdy však padne rozsudek, není jasné.