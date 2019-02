Svitavy – Bezprostředně po vloupání do prodejny se smíšeným zbožím zadrželi policisté chlapce ze Svitavska.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Petřík Martin

Byl ukrytý přímo v mrazícím boxu. Ještě mu nebylo osmnáct a je podezřelý z protiprávního jednání. Do prodejny vnikl druhého května asi hodinu po půlnoci. „Do igelitových tašek si nachystal zboží, které patrně hodlal z prodejny odnést. Jednalo se převážně o tabákové výrobky, pivo, alkohol, či cukrovinky," uvedla policejní mluvčí Anna Štegnerová. K celé věci byl hoch policisty vyslechnut, a to nejen za účasti právního zástupce, ale i pracovníka orgánu sociálně právní ochrany dětí. Je podezřelý z krádeže spáchané vloupáním. Ještě několik dní bude trvat vyšetřování případu. „Posléze bude státnímu zástupci předán kompletní spisový materiál. Následně se do případu vloží soud pro mladistvé," dodala Anna Štegnerová.