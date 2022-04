Škodu za čtvrt milionu korun způsobil neznámý vandal na černém automobilu značky Bentley. To stálo ve Svitavách v Myslbekově ulici a někomu tady zřejmě vadilo. "K poškození vozidla Bentley Bentayga mělo dojít ze středy 23. března v době od 18:30 do čtvrtku 24. března do 12:30 hodin. Zatím neznámý pachatel nezjištěným předmětem poškodil lak vozidla na několika místech a způsobil tak škodu, která zřejmě přesáhne částku 250 tisíc korun," sdělila policejní mluvčí Andrea Muzikantová. Škoda je vysoká, protože pořizovací cena tohoto luxusního vozu je zhruba osm milionů korun.