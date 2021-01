Ukradl auto, naboural a utekl. A ještě si dal před jízdou "něco na povzbuzení".

V pondělí 4. ledna po čtrnácté hodině odcizil čtyřiatřicetiletý muž v Bystrém Ford Transit. S vozem odjel, ale havaroval. "Způsobil dopravní nehodu, když narazil do před ním jedoucího vozidla. To ho však nezastavilo a v jízdě pokračoval dál. V Jedlové po ujetí necelých čtyř kilometrů auto odstavil a z místa utekl," popsala kolizi policejní mluvčí Dita Holečková. Policisté z Poličky muže během krátké doby vypátrali. Dechová zkouška na alkohol byla pozitivní, řidič nadýchal téměř dvě promile. Pozitivní byl ovšem také orientační test na jiné návykové látky, zřejmě si muž vzal pervitin. Kromě toho šofér nemá řidičský průkaz. "Kolegům řekl, že vozidlo nechtěl ukrást, jen se potřeboval dostat někam na autobus, odkud by mohl jet domů," dodala Holečková.