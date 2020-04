Často se setkává s bagatelizováním problémů, jako jsou zvýšený cholesterol, vysoký krevní tlak či cukrovka, protože prý nebolí. „Jejich následky už jsou ale horší,“ říká nutriční terapeutka Věra Boháčová.

Věra Boháčová | Foto: Deník / Martin Divíšek

Jaké zdravotní diety jsou nejčastější?

Četnost diet se odvíjí od výskytu daných onemocnění, a tedy potřeby jejich dodržování. Podíváme-li se do statistik, zjistíme, že v Česku mají tři čtvrtiny dospělých zvýšenou hladinu cholesterolu v krvi, cukrovkářů je více než milion, dospělých s nadměrnou tělesnou hmotností 50–60 procent. Velmi častým problémem je vysoký krevní tlak. Řeší se také alergie, intolerance. Všechno jsou to onemocnění, která by měla být mimo jiné léčena úpravou jídelníčku. Existují ale diety při různých specifických onemocněních, kdy mohou být i základním léčebným prostředkem.