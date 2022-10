Vitální sedmdesátnici ale pro změnu začaly bolet klouby a až nesnesitelně lupat v kříži. „Na to mi lékař předepsal léky uvolňující napětí svalů a kloubů. Zabraly během pár hodin. Už se cítím mnohem líp,“ uvedla. S tím, že ať dělá co dělá, viróza se jí vždycky drží přibližně týden. Jde ale o to učinit těch několik dnů snesitelnějších.

Není sama, kdo se v proměnlivém a sychravém počasí něčím nakazil. Pokuckávání, smrkání, zalité oči, škrábání v krku, šimrání v uších či zvýšená teplota jsou nyní běžnou součástí dnů mnoha lidí. Jak virózám nebo chřipce předcházet? „Pro prevenci jsou u nás oblíbené produkty s obsahem echinacey (třepatky nachové – pozn. red.), rakytníku, hlívy (beta glukanů), zinku, selenu, vitamínů D a C,“ řekla Deníku mluvčí Lékárna.cz Romana Žatecká.

Jak se léčí viróza? Lékař radí, kdy stačí samoléčba a kdy už vyrazit do ordinace

Příjem co největšího množství přírodního zdroje vitamínu C doporučuje na posílení imunity i místopředseda Sdružení praktických lékařů ČR Václav Šmatlák. Hodně ho podle něj je kupříkladu v arónii nebo černém rybízu, kde jsou i antioxidanty. „Doporučuji i vyzkoušet likér z černého bezu, který má antipyretické účinky. Podporuje pocení a snížení tělesné teploty,“ řekl Deníku.

Studená sprcha

Lékárníci dlouhodobě vyzývají, aby lidé na posílení imunity po konzultacích brali vitamín D, betaglukany nebo stopové prvky zinek a selen. Kupříkladu právě zinek, hořčík, vápník nebo železo je možné brát i ve formě chelátů, které zvyšují jejich účinek. Ty vznikají chemickým procesem, kdy jsou minerály, zpravidla stopové prvky, kombinovány se směsí aminokyselin.

Vlastní vitamínové a minerálové produkty nabízejí lékárny Dr. Max. Vyráběny jsou v jejich pražské laboratoři. Ať už se jedná o céčko, déčko nebo třeba kombinaci vápníku, hořčíku a zinku v jedné tabletě. Jak již v minulosti uvedl generální ředitel tohoto řetězce Daniel Horák, velký zájem o ně byl kupříkladu v době covidových lockdownů. Kupují je ale i jako prevenci proti klasickým virózám.

Jak člověk pozná, jestli má virózu, chřipku nebo covid? Doma to nejde

Podle Šmatláka je pro posílení kondice důležitý i dostatek spánku a tekutin. „Pro zvyšování imunity a boj proti virózám je nejúčinnější pravidelné otužování. Musí být ale opravdu poctivé a dlouhodobé. Tedy začít se studenou sprchou ráno a opakovat každý den,“ uvedl. Radí eliminovat stres a zabránit prudkému střídání tepla, což bývá problém například v klimatizovaném letadle při návratu ze slunečné destinace.

Jak uvedla Žatecká, když už problém nastane a člověk nějakou virózu chytne, sáhnevětšinou po přípravcích, které řeší jeho konkrétní problém. „Napříkladpo kapkách do nosu (nejčastěji Olynth, Otrivin, Muconasal), lécích na teplotu a bolest (Ibalgin, Brufen, Paralen, Panadol), lécích na kašel. Oblíbené jsou i kombinované léky typu Coldrex, Sinex vicks, Paralen grip,“ řekla.

Nejčastější příznaky



Chřipka –horečka, bolesti hlavy, svalů a kloubů, únava, někdy zimnice, třesavka či nevolnost



Viróza – zvýšená teplota, bolest a pálení v krku, tekutá rýma, bolesti kloubů, někdy kašel



Covid-omikron – kašel, škrábání v krku, rýma, bolest hlavy a těla, noční pocení

