Další fáze očkování: Lidé mezi 55 a 59 se asi budou moci registrovat od středy

ČTK ČTK





K očkování proti covidu-19 by se mohli od středy registrovat Češi ve věkovém rozmezí od 55 do 59 let. Premiér Andrej Babiš (ANO) to v pondělí navrhne vládní radě pro zdravotní rizika. Jde o skupinu 750 tisíc lidí, řekl na sociálních sítích. Připomenul také, že od pondělí bude možné hlásit se k očkování do pražského velkokapacitního centra v hale O2 univerzum. To začne fungovat od 3. května.

Očkování proti covidu-19. Ilustrační snímek | Foto: ČTK