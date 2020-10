Mluvčí ministerstva zdravotnictví Gabriela Štěpanyová sdělila ČTK, že remdesiviru je v současnosti dost pro všechny pacienty, kteří ho potřebují.

"Zpřísnila se indikace (důvody pro použití léku, pozn, red.) a jednáme s firmou Gilead o dodávce léku, která by měla dorazit v průběhu tohoto týdne," oznámil ČTK Prymula. Také ředitel české pobočky Gilead Sciences Pavel Březina řekl rozhlasu, že se snaží remdesivir dostat do Česka ještě do konce září.

Pokud by nedorazila další dodávka, současné zásoby léku by byly podle Balíka spotřebovány příští týden. "Jde o značný problém, protože lék je ověřen pro rychle se rozvíjející formy koronavirové infekce a pro pacienty, kteří potřebují být napojeni na kyslík," řekl rozhlasu lékař.

Podle ministerstva je remdesiviru zatím dostatek pro nemocné, kteří ho potřebují. "Nicméně při stávajících počtech nemocných roste také jeho spotřeba, a proto je nezbytné, aby další dodávka dorazila v příštích dnech," doplnila mluvčí úřadu.

Ministerstvo podle Štěpanyové provedlo včas všechny kroky, potřebné pro zajištění dalších dodávek léku. "Ty jsou však koordinovány na úrovni Evropské komise na základě odhadů a vývoje nákazy v jednotlivých zemích EU. Se zástupci Evropské komise jsme v úzkém kontaktu," uvedla.

Počet hospitalizovaných stoupá

Sekce nemocničních lékárníků kvůli poklesu zásob remdesiviru zveřejnila na svém webu podmínky použití léků pro případ, že by ho byl v nemocnicích nedostatek. Mezi indikacemi pro podání remdesiviru podle lékárníků je, že pacient není na plicní ventilaci a nemá příznaky covidu-19 déle než pět dní.

Covid-19 má u většiny lidí lehčí průběh. V poslední době však v Česku značně vzrostlo množství hospitalizovaných. Počet lidí, kteří s covidem-19 skončili v nemocnici, se podle posledních údajů ministerstva zdravotnictví k sobotě zvýšil od začátku září zhruba pětinásobně na 802.

Na více než pětinásobek stoupl i počet hospitalizovaných, kteří jsou ve vážném stavu. Podle ministerstva jich je 181. Jen za tento týden už přibyly v nemocnicích téměř tři stovky nakažených.