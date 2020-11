Na vlastní kůži tvrdé drogy vyzkoušelo pouze 18 procent dotazovaných. A jen desetina z těch, kteří tak dosud neučinili, by je chtěla někdy v budoucnu okusit.

Skoro čtvrtina čtenářů ve svém okolí stále má, nebo v minulosti měla, uživatele tvrdých drog, 19 procent respondentů pak zná někoho, kdo se ze závislosti na tvrdých drogách léčil.

Na léčení by závislé poslala polovina lidí, 31 procent by je nechalo být. Dle 19 procent jsou to pak zločinci a měli by být trestáni u soudů.

„Ta čísla mě nepřekvapují. Poměr odráží mediální obraz této problematiky, jak je společnost informována,“ okomentoval postoje čtenářů Ivan Douda, psycholog a spoluzakladatel nadace Drop In, během debaty zaměřené na drogovou problematiku, která se uskutečnila v rámci Roadshow Deníku.