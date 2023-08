Zubaři nejsou. Polička je zkusí nalákat na peníze a byt

Zubaři a praktičtí lékaři, to je na Svitavsku nedostatkové zboží. Lidé musí k lékařům dojíždět desítky kilometrů. Současní doktoři navíc stárnou a někteří brzy odejdou do penze, sehnat nástupce však není jednoduché. Své o tom ví ve Svitavách, kde nabízí zajímavé finanční odměny. O nich uvažují také v Poličce, kde by na ně chtěli nalákat nové zubaře.

Zubaři - ilustrační foto | Foto: Deník/Lukáš Kaboň