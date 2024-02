/FOTO, VIDEO/ Protest zemědělců na silnicích v Pardubickém kraji a u hraničních přechodů ve čtvrtek dopoledne zkomplikoval dopravu. Zemědělská technika od 10 do 12 hodin kroužila na pětatřicítce, silnici I/34, u Pardubic a více než pět desítek strojů zamířilo na Orlickoústecku k hraničnímu přechodu Dolní Lipka.

Protest zemědělců v Pardubickém kraji na silnici I/35. | Video: Deník/ Iveta Nádvorníková

V deset hodin najely traktory a nákladní auta na silnici I/35 v Litomyšli a také u Vysokého Mýta. Na frekventované silnici museli řidiči počítat se zdržením. "Dvě hodiny se to dá vydržet, stojím za našimi zemědělci," komentoval průjezd traktorů Pavel Kopecký, který sledoval stroje v Litomyšli. Některým řidičům ale v kolonách tekly nervy. "Spěchám na jednání a jedu mimo město čtyřicet," rozčiloval se šofér Karel Hrubý, který se dostal do kolony už u Vysokého Mýta.

Protestní akcí s heslem „Už toho máme dost" chtěli zemědělci ukázat, že už nehodlají akceptovat nečinnost evropských orgánů, především Evropské komise. Přes padesát traktorů a aut se sjelo na seřadišti v Dolní Lipce na Orlickoústecku. Původní setkání se zemědělci z Polska se však nekonalo. "Poláci nepřijeli, protože pán, který akci organizoval, onemocněl. Bylo to jenom na nás, techniky bylo ale více, než bylo původně avizováno. Zajímavostí je, že se k protestu připojili zemědělci, kteří nejsou organizovaní. Jezdili i soukromníci, což vypovídá o tom, že situace v zemědělství je špatná, lidé jsou naštvaní," sdělila Vanda Rektorisová, ředitelka Regionální agrární komory Pardubického kraje. Do Dolní Lipky dorazilo okolo padesáti traktorů a další technika. V celém regionu jezdilo dvě hodiny okolo 150 zemědělských strojů. Někdo dorazil dokonce i osobním autem s vozíkem, na kterém byl balík slámy se zapíchnutými vidlemi. "Byla to spanilá jízda, která měla poukázat na problémy. Naším cílem nebylo nikoho někde blokovat," podotkla Rektorisová.

Zemědělci i policisté zhodnotili situaci na silnicích v Pardubickém kraji jako klidnou a bez velkých problémů. "Situaci jsme monitorovali a v Pardubickém kraji jsme nezaznamenali žádné mimořádné události v dopravě," řekla policejní mluvčí Markéta Janovská.

Zemědělcům vadí podmínky Green Dealu, nelíbí se jim bezcelní dovozy zemědělských produktů ze zahraničí, zejména z Ukrajiny nebo Latinské Ameriky. "Komise sice na jedné straně chce zavést určitou záchrannou brzdu pro některé citlivé zemědělské produkty, konkrétně drůbež, vejce a cukr, na dovozu z Ukrajiny, což je zcela nedostatečné. Zároveň ale navrhla prodloužit pozastavení dovozních cel a kvót na vývoz z Ukrajiny do Evropské unie o další rok. Komise tak pokračuje v ignorování situace na trhu a jejích dopadů na zemědělce," uvedli ve svém prohlášení zástupci Agrární komory České republiky. Protest musí být podle zemědělců masivní, ale pokojný. "Chceme ukázat sílu, která za námi stojí," vzkázali zemědělci.