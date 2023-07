Staré sklady u vlakového nádraží ve Svitavách šly k zemi. Místo zdevastovaných budov vznikne nové parkoviště. Míst pro auta je ve špičce u nádraží totiž stále nedostatek.

Staré sklady u vlakového nádraží ve Svitavách šly k zemi, místo nich bude parkoviště. | Foto: Město Svitavy

Před čtyřmi lety Svitavy nasypaly do úprav přednádraží 76 milionů korun. Vznikly nové chodníky, stojany na kola i desítky parkovacích míst. Velkou jizvou vlakového nádraží však zůstaly staré sklady, které byly dokonce už v havarijním stavu a ohrožovaly kolemjdoucí.

„Zvláště střecha budovy byla ve velmi špatném stavu a hrozilo její opadávání. Prozatím z budovy zůstane jen nakládací rampa,“ sdělila mluvčí města Kateřina Kotasová. Demolice problém vyřeší. „Sklady u vlakového nádraží šly k zemi. V zimě jsme jednali se Správou železnic o možném odstranění tohoto rozpadajícího se objektu. Slib, že stavba do poloviny roku zmizí, byl dodržen. Do konce prázdnin bude prostor vyčištěn a budou vyznačena nová parkovací místa,“ uvedl starosta Svitav David Šimek.

Zdevastované sklady však nebyly jedinou bolestí svitavského nádraží. Kromě chybějících parkovacích míst tu lidé poukazují i na bariéry. Ve staré výpravní budově mají ztížený pohyb vozíčkáři i lidé s berlemi. „Po operaci kolene jsem musela jet do Brna. Na druhé nástupiště musíte jít podchodem, kde je spousta schodů. Je to náročné,“ podotkla důchodkyně Milena Kovářová.

Více informací o projektu na webu Správy železnic.

Problémy však nemají jen senioři nebo hendikepovaní, ale také maminky s kočárky. „Příští rok dojde na vyřešení bezbariérovosti druhého nástupiště a v budoucnu je v plánu i rekonstrukce nádražní budovy,“ dodala Kotasová.

Správa železnic počítá s rekonstrukcí výpravní budovy na vlakovém nádraží ve Svitavách v roce 2025. Současně vyřeší i bezbariérovost. „Předpokládáme, že stanice bude vybavena bezbariérovými výtahy,“ informovala před časem mluvčí Správy železnic Nela Friebová. Ovšem už příští rok dojde k úpravám, které usnadní cestování hendikepovaným. „Správa železnic by měla do konce příštího léta instalovat plošiny pro imobilní občany, které by jim měly umožnit lepší přístup na druhé nástupiště,“ vysvětlil Šimek.

Rekonstrukce výpravní budovy pak začne v roce 2025. Půjde o izolaci proti vlhkosti, opravu vnitřních rozvodů, fasády a prostoru pro cestující, včetně vestavby nových veřejných WC.