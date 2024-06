Zažijte ve Svitavách na vlastní kůži práci hasičů, záchranářů a policie

Chcete zjistit, co všechno obnáší práce jednotlivých složek integrovaného záchranného systému? Na vlastní oči se podívat, jak to vypadá při zásahu u dopravní nehody? Nebo si vyzkoušet, co s vámi udělá přistání vrtulníku v „těsné blízkosti“? Přijďte na Den spolupráce složek integrovaného záchranného systému, který se koná ve Svitavách ve středu 19. června od 8:30 do 12 hodin v areálu Hasičského záchranného sboru.

Zažijte ve Svitavách na vlastní kůži práci hasičů, záchranářů a policie | Foto: Město Svitavy