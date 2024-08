Martin Alt dnes 08:46

/ANKETA/ Mnozí to znáte. Horký letní večer, káva do jedné ruky, cigárko do druhé, pak už si jen v klidu posedět na balkoně. S tím ale může být konec. Své o tom ví město Zlín, kde od začátku července začal platit na balkonech městských bytů zákaz kouření. Ten vyvolal velkou vlnu diskuzí a rozporuplné reakce v celém Česku. Města v Pardubickém kraji se zatím k podobnému kroku nechystají. Co na to ale říkáte vy? Hlasujte v anketě.