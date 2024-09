Tři milimetry. Tak „dlouhé“ vlasy mají všichni prváci z vojenské školy v Moravské Třebové, když odchází od kadeřnice Zuzany Divišové. „Už jsem měl i kratší vlasy. Nevadí to mně, ani mojí rodině. Sice jsem původně uvažoval, že bych se nechal ostříhat už doma, ale pak jsem to nechal být,“ řekl prvák Adam Kuchta ze Šlapanic u Brna. Vojenská škola pro něj byla jasná volba, protože se chce stát pilotem stíhačky v armádě.

Za tři dny musí Zuzana Divišová ostříhat asi 190 studentů. Někteří prváci mají slzy v očích, když jim husté vlasy padají na zem, jiní se na sebe do zrcadla usmívají. „S ostříháním dohola počítám. Nebude to pro mne taková změna, už jsem to tak párkrát měl. Na léto je to praktický, v zimě je v tom zima,“ podotkl Oliver Janata z prvního ročníku, který do Moravské Třebové bude dojíždět z Ústí nad Labem.

Střih je dopředu daný, všichni musí na tři milimetry, protože tak zní rozkaz velitele školy. „Někteří kluci mají dlouhé vlasy na ramena, v culíkách. Pár jich bylo ze stříhání hodně nešťastných. Na některých vidím potlačené slzy. Jinak většina je se stříháním smířená, vědí, do čeho jdou. Pokud mají na hlavě vystříhané ostrůvky, ornamenty, tak vše musí pryč. Musím je vzít dohola, aby tam nebylo nic vidět. Někteří si mysleli, že šli nakrátko a bude to stačit, ale není to tak. Je tu předpis, prváci musí být všichni stejní,“ vysvětlila kadeřnice Zuzana Divišová, která má svůj salon v Moravské Třebové. Studenty vojenské školy stříhá už asi čtyři roky. „Někdy mají kluci opravdu pěkné vlasy, že je to stříhání trochu líto i mně,“ dodala Divišová.

Pod mašinku jdou jenom chlapci, pro dívky stříhání neplatí. Ty ale musí nosit vlasy pevně sepnuté jako baletky.

Na stříhání jde jeden prvák za druhým, oholit hlavu trvá okolo pěti minut. Kadeřnice točí tři strojky, které musí nechat průběžně zchladit. Za hodinu zvládne ostříhat osm až deset kluků.

Studenti prvních ročníků vyfasovali základní materiál. „Od úterý budou po četách najíždět do Brna do velkého skladu, kde dostanou maskáče a slavnostní uniformy. Začnou se také připravovat na slavnostní slib, který se na náměstí v Moravské Třebové uskuteční 20. září,“ uvedl mluvčí vojenské školy v Moravské Třebové Jan Konopčík. Na všechny studenty čeká také adaptační kurz ve Svratouchu, který pro ně pořádá středisko volného času Tramtáryje ze Svitav.