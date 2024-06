Výstava představuje dva příslušníky starého východočeského rodu Smetanů v poněkud netradiční perspektivě.

Smetanův dům v Litomyšli. | Foto: Michele Vojáček

Hudebního skladatele Bedřicha Smetanu a hydrologa a hydrotechnika Jana Smetanu propojuje skrze motiv vody, který je zde přiblížen jako osudový vliv a inspirační zdroj tvůrčích sil ve vědě, technice i umění.

V případě umělce Smetany poukazuje nejen na odraz vody v jeho díle, ale také na obecné vnímání krajiny společností 19. století (symfonická báseň Vltava, opery Čertova stěna, Tajemství, Braniboři v Čechách).

V případě technika Smetany jde o vodu jakožto o přírodní sílu, již je pomocí poznatků technických věd a jejich aplikací možné obrátit ve prospěch člověka (výstavba přehrad, jezů, vodních koridorů).

Od 15. června do 31. srpna 2024 bude výstava volně přístupná ve Smetanově domě v Litomyšli, poté se přesune do budovy Hučáku v Hradci Králové (září – říjen 2024) a následně do Automatických mlýnů v Pardubicích (listopad – prosinec 2024).

Akce se koná s podporou programu Strategie AV 21 – Voda pro život, pod záštitou hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického a s podporou Královéhradecké provozní, a. s.

