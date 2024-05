/FOTO, VIDEO/ Dva roky v zeleném, kamarádi a netradiční cesta domů. V Budislavi se v sobotu sešli vojáci ze Svitavska, kteří opustili kasárny před 46 lety. Domů tehdy jeli společně objednaným autobusem a cestu Karosou ŠL 11 si zopakovali i o víkendu, ačkoliv, už nejeli těch 230 kilometrů jako mladí kluci. Na jízdu se těšili nejen chlapi, kteří se roky neviděli, ale i řidič historického autobusu. „Je to pro mě obrovský zážitek. Já jsem se na dnešek těšil jak malý děcko,“ řekl šofér staré karosy Václav Kolář.

Sraz vojáků v Budislavi. | Video: Deník/ Iveta Nádvorníková

Na autobusové zastávce v Budislavi parkuje historický autobus, který české silnice brázdil v 80. a 90. letech. Opodál stojí hlouček postarších pánů, kteří vesele vzpomínají na dobu, kdy jim bylo dvacet let.

Tehdy se sešli v zeleném a narukovali do jižních Čech do Střelských Hoštic. Na vojně strávili dva roky a když se jim čas nachýlil, přišel jeden z vojáků s nápadem. Pojedou domů společně autobusem. „Jsem abstinent celý život a nesnáším ty, co si dají deset piv a jsou největší siláci. Tak jsem řekl, že domů pojedeme autobusem. Požádal jsem na ČSAD a po velkých útrapách nám vyšli vstříc, že nám dají ŠL 11, který se vyráběl v letech 1972 až 1978,“ vzpomínal Jiří Němec z Osíku, který sraz bývalých vojáků zorganizoval.

Tehdy jich do autobusu směr svitavský okres usedlo asi třicet. V Budislavi se ale už v tak hojném počtu nesešli. „Jedenáct kluků už není, poslední zemřel před pár dny,“ dodal Němec. Na kapotách zaparkovaných aut vystavil kopie starých fotografií z veselé cesty z vojny domů. „Ráno jsme u kasáren nasedli a kolem druhé odpoledne jsme byli tady a šlo se do hospody,“ řekl Němec.

Dnes si už většina tehdejších vojínů užívá zaslouženou penzi. Na dva roky v zeleném ale nemají špatné vzpomínky. „Na vojnu vzpomínám jen v dobrém, to špatné jsme zapomněli. Cestou jsme tenkrát popíjeli a byli rádi, že jedeme domu. Na vojně jsem jezdil se sanitkou, vozil jsem doktora majora a v podstatě jsem strávil dva roky za volantem,“ rozpovídal se František Štěpánek z Proseče, jeden z bývalých vojáků a někdejší řidič linkového autobusu.

Více o Karose ŠD 11 naleznete zde.

S tím, kterým se vracel z vojny, začínal jako šofér na lince do Poličky. „Řízení nebylo náročné, tenhle autobus už měl posilovač a centrální mazání. Dolíval se jen olej a nafta, jinak údržba byla snadná. Byly to výborný autobusy,“ doplnil Štěpánek, který s autobusem jezdil šestnáct let.

Roky za volantem autobusu strávil i další vojáků, a to Petr Ceral, který na sraz do Budislavi přijel z Hradce Králové. Ten si však práci šoféra vyzkoušel v Anglii, kde jezdil s autobusem double-decker. „Chtěl jsem to zkusit, našel jsem si inzerát a zavolal jsem na něj. Řekli, ať přijedu,“ uvedl Petr Ceral. V Čechách najezdil tisíce kilometrů s Karosou ŠL 11, kterým se svezl i na sobotním srazu v Budislavi. „To byl vynikající stroj. Jezdil jsem hodně zájezdy i do zahraničí a všechny Mercedesy a Volva jsem v Alpách s touhle Karosou předjížděl,“ zavzpomínal Ceral.

Sehnat ten samý autobus, kterým jeli vojáci před 46 lety domů, je však dnes už trochu oříšek. Patří mezi veterány a v regionu jich mnoho není. „Jeden jsem našel v Hradci Králové, ale majitel neměl čas. Tenhle je ze Žďáru nad Sázavou od dopravce, který tady jezdí linku,“ vysvětlil Němec.

Za volant usedl Václav Kolář, pro kterého je jízda autobusovým veteránem velký zážitek. „Jako kluk jsem už jezdil do školy autobusem Karosa řady 700. K tomuhle vozu jsem přišel jak slepý k houslím. Vloni naše firma pořádala zájezd na Sodomkovo Vysoké Mýto a vypravila dva historické autobusy. Zájezd jsem si zaplatil jako cestující, ale nakonec byl potřeba řidič. Tak mě garáž mistr naučil řízení a rozhodně to není nic složitého. Parádní autobus. Je to pro mě obrovský zážitek,“ uzavřel Kolář.

