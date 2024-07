Připraveny jsou zábavné úkoly, tvořivé dílny, pohádka, žonglérský a výtvarný workshop i žonglérská show! Těšit se můžete i na večerní letní kino v muzejní zahradě.

Dopoledne si protáhnete nohy, aby vám nezdřevěněli, při Dřevěném putování po muzeu.

„Připraveny budou hravé úkoly, zábavné poznávání a plno tvoření. Pokud budete mít chuť si hrát, máte možnost v rámci dopoledního programu navštívit i výstavu Příběhy dřevěných hraček s velkou hernou. Dřevěné hračky v sobě ukrývají spoustu příběhů. Příběh stromu, ve kterém rostou, aby mohly být vyřezány, příběhy jejich tvůrců a především příběhy, které s hračkami rozehrávají samy děti a všichni ti, kdo si rádi hrají. Odhalte příběhy, které vás zaujmou, všechny jsou zajímavé a všechny krásně voní po dřevu.“ představuje úvodní program jeho organizátorka Tereza Hladká.

Odpoledne, od 14.00 se pobavíte u pohádky o princi Nebojsovi, o princi, který se ničeho nebojí a chce získat princeznu Krasavu.

V tom mu brání spousta protivenství a pomáhá hodná babička. V roli většiny postav uvidíte obyčejné věci, které můžete vidět každý den, jen trochu přikrášlené a ožívající. V pohádce je také využito kejklířské umění, což ji dodává na zajímavosti.

V 15.00 nás těmi nejlepšími triky okouzlí Komedianti na káře v souboji dvou komediantů! Míčky, kuželky, swingování, točení talířů, benátská tyč, jednokolky a další.

„Chcete si to také vyzkoušet? Máte možnost! Od 16.00 ukážete na Žonglérském workshopu, co dokážete! Budete mít ty nejlepší učitele, kteří vám poradí, jak na to a jak se tyto netradiční kejklířské aktivity naučit. Ve stejném čase na vás čeká i Výtvarný workshop, kde si můžete vyrobit dřevěnou hračku!“ odkrývá další perličky z programu ředitelka muzea Pavla Juklová.

Na závěr ve 21.00 se bude promítat v muzejní zahradě dobrodružná rodinná hudební komedie Wonka. Willy Wonka je výjimečná postava z knihy „Karlík a továrna na čokoládu“, nejkultovnější dětské knihy Roalda Dahla a jedné z nejprodávanějších dětských knih všech dob.