Pár minut po druhé hodině ve Svojanově přichází do prvního volebního okrsku na radnici první volička, aby mohla dát svůj hlas kandidátům do krajského zastupitelstva a senátu. Seniorka Jana Kubínová sama byla členkou svojanovské volební komise přes 40 let. „Chci to mít brzo za sebou, ať na to nemusím myslet,“ říká s úsměvem. K volbám chodím prý vždy. „A většinou tam jsem dokonce první.“

V ryze ženské volební komisi, jejíž složení se v průběhu posledních let téměř nemění, se najde čas i na vzpomínky. Při minulých krajských volbách, v době pandemie Covidu-19, museli nejen voliči dodržovat státem nařízená opatření. „Vzpomínám si, jak jsme před čtyřmi lety musely dodržovat rozestupy a celý den jsme tu seděly v rouškách,“ říká zapisovatelka Pavla Svojanovská. „Já si zase vybavuji, jak se nám celou dobu potily ruce v těch černých chirurgických rukavicích,“ dodává předsedkyně komise Iva Hudská.

Místní voliči se podivují, že k volbám nechodí mladí. „Volím pravidelně, vzhledem k tomu, že už je mi sedmdesát let, tak si uvědomuji to, co si neuvědomují ti mladí. Říkají si, že to nějak dopadne. Ale bez voleb to nedopadne. Je potřeba dát hlas těm, kteří pro tuto republiku něco udělali,“ domnívá se Oldřich Foral.

V krajských volbách v Pardubickém kraji zvítězilo před čtyřmi lety hnutí ANO 2011. Rovněž zvítězili i na Svitavsku. Tam ANO získalo 18,26 procenta hlasů. Druhá byla Koalice pro Pardubický kraj (16,21 procenta) a na třetím místě se umístili ODS a TOP 09 (15,76 procenta). V pořadí čtvrtí 3PK-Pro prosperující Pardubický kraj získali od voličů 15,50 procenta hlasů. Páté místo patřilo České pirátské straně (10,73 procenta) a za nimi skončilo hnutí STAN (8,08 procenta).

