Volební turbulence skončily. Kamenná Horka má nové zastupitelstvo a velké plány

Za rok a půl stihli v Kamenné Horce čtvery komunální volby. Tentokrát to vypadá, že do konce volebního období mají vybráno. Už týden v obci se třemi stovkami obyvatel pracuje nové zastupitelstvo. „Nevím, jestli to vydrží, ale doufám, že ano,“ řekla staronová starostka Kamenné Horky Lucie Podborská.

Kamenná Horka | Foto: Repro Mapy.cz

Poslední komunální volby se v Kamenné Horce uskutečnily 23. března, kdy vyhrála s 51,09 procenty hlasů strana Lucie Podborské Sdružení nezávislých kandidátů. Ta má v novém zastupitelstvu čtyři mandáty. Sdružení Veřejné zájmy občanů a Spolu pro Horku získalo v sobotních volbách 48,9 procent hlasů a tři mandáty. Nálada ve vesnici je však i dnes rozporuplná. Na jednom se však obyvatelé shodnou. Další mimořádné volby už nechtějí. „Konečně se dohodli. K dalším volbám nejdu, ať radši začnou něco dělat,“ prohodil starší muž v Kamenné Horce na návsi. Čtvrté volby za rok a půl. Zakletá Kamenná Horka opět zkusí zvolit zastupitele Třikrát se tady zastupitelé vzdali svých mandátů těsně po volbách, jednou šlo o stranu starostky a dvakrát o opozici. Po roce a půl se tak může Kamenná Horka pustit do investic, oprav a projektů, které promeškali kvůli dohadům. Na předvolební vyjednávání v obci nedošlo, ale zastupitelstvo se i tak podařilo sestavit. „Strana starostky přišla s hotovým návrhem rozdělení funkcí, souhlasili jsme s tím. Uvnitř opozičního sdružení převládají tendence zastupitelstvo udržet. Nemohu mluvit za všechny, ale je vůle to nyní nevzdat,“ uvedl Dalibor Dvořáček z opozičního sdružení. Jednání podle něho byla složitá a ještě budou. „Chceme častější schůzky zastupitelů, ale to zatím neprošlo. Máme poslat naše návrhy na investice,“ doplnil Dvořáček. Na výsledky voleb v Kamenné Horce se můžete podívat zde. Starostka Lucie Podborská však chce promeškaný rok a půl dohnat. „Připravuju rozpočet. Na ustavujícím zasedání jsme se bavili, že by bylo fajn připravit, do čeho se pustíme. Musíme aspoň nějak dohnat ztracený čas,“ podotkla starostka Kamenné Horky Lucie Podborská. Kompletní rekonstrukci potřebuje zdejší kulturní dům, na něj je už zpracovaná studie a starostka chce v projektu pokračovat. „Je potřeba se taky pustit do opravy komunikací, údržby. Řešila jsem peníze. Máme jen dva a půl roku, není to moc, ale myslela jsme si, že noví zastupitelé budou mít kupu nápadů. Teď chceme stihnout opravu jedné cesty a připravit se na příští rok, abychom mohli rovnou začít pracovat,“ dodala Podborská. Kamennou Horku čekají čtvrté volby. Minule složila mandát starostka, teď opozice Práce je dost, otázkou však je, jak zastupitelům půjde komunikace mezi sebou. „Doufám, že to máme nastavené stejně. Měli bychom hodit za hlavu, že chtěli nějaké funkce. Pokud chtějí pracovat pro obec, tak mají jedinečnou příležitost. Když mi někdo dá důvěru, zvolí mě, měla bych s tím tak naložit a pracovat pro vesnici. Lidi to nevzdali, podpořili nás, neměli bychom jejich důvěru ztratit,“ vysvětlila starostka. Podobně to vidí i opozice, která chce pro obec pracovat. Jednání však nebudou snadná. „Mám obavu, že cokoliv řekneme, bude špatně a naše nápady smetou. V zastupitelstvu máme člena kontrolního a finančního výboru. Netvrdím, že je to málo,“ zmínil Dvořáček. Pat v Kamenné Horce. Vesnici u Svitav čekají od loňska už třetí komunální volby Vesnice je rozdělená a to je podle Dvořáčka důsledek už poválečného osídlení v roce 1945. Tehdy se v Kamenné Horce stejně jako v dalších sudetských obcích kompletně vyměnilo obyvatelstvo. „Sem přišly rodiny a vazby jsou tady dodnes hodně silné. Kdo přišel později, tak už nezapadl. Jsme braný jako náplava. A to rozděluje vesnici,“ uzavřel Dvořáček. Mohlo by vás zajímat: Stavba D35 u Svitav pokračuje. Výsuv konstrukce mostu přes I/35 začne v květnu Zdroj: Deník/ Iveta Nádvorníková

