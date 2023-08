Ze zdí je cítit pach dezinfekce, pokoje jsou vyklizené a chodby špinavé. Vila Klára v Litomyšli je už roky prázdná a čeká na svůj nový příběh. Už podruhé historický objekt z konce 19. století, kde byla naposledy léčebna, nabízí město k prodeji. Zájemci se však nehrnou.

Vila Klára v Litomyšli je prázdná a čeká na kupce. | Video: Deník/ Iveta Nádvorníková

Vila Klára se nachází jen pár desítek metrů od renesančního zámku. V někdejší léčebně dlouhodobě nemocných se jakoby zastavil čas. Hned za dveřmi na člověka dýchne pach dezinfekce. Je tady i po těch letech, co už pacienti v pokojích dávno neleží. Ti poslední odtud odešli v roce 2018 a od té doby je budova prázdná.

Vilu postavil v roce 1895 místní sládek Karel Sedlák. V roce 1929 ji předal jako Domov svaté Kláry do správy řádu sv. Karla Boromejského. Dárce ve smlouvě mimo jiné uvedl: „Družina sv. Kláry v Litomyšli v Praze ku dobročinným a lidumilným účelům spolkovým, jimž dostane se splnění obmýšleným zřízením útulny Domov sv. Kláry v Litomyšli pro staré a opuštěné lidi…"

Vila Klára je zase na prodej. Potřebuje bohatého investora, tvrdí starosta Brýdl

V roce 1949 se však budova stala státním majetkem. Oddělení pro dlouhodobě nemocné zde vzniklo k 1. lednu 1974. Ve vile na zámeckém návrší sídlila léčebna až do roku 2018. Město vilu koupilo od Pardubického kraje za pět milionů korun a před dvěma lety ji poprvé nabídlo k prodeji.

Příběhy opuštěných budovZdroj: Deník

Zájemci byli dva, ale zastupitelé nakonec nezvedli ruku ani pro luxusní hotel, ani pro komunitní centrum. Nyní je vila Klára znovu na prodej. „Do prvního kola se přihlásilo pět zájemců, ale dva jsme vyloučili. Nebyli dostatečně konkrétní v cenách a neměli náležitosti, jaké jsme předpokládali. Přesné zaměření nabídek nemůžeme nyní říci, ale jedná se o zdravotnictví, školu a je tam i nějaké ubytování,“ uvedl starosta Litomyšle Daniel Brýdl.

Všichni zájemci o vilu jsou z Litomyšlska a to je pro zastupitele trochu zklamání. „Udělali jsme velkou kampaň na sociálních sítích, internetu a dali jsme nabídku na servery s nemovitostmi. Nikoho mimo náš region to ale nezaujalo. Lidé si myslí, že se dá Klára prodat za desítky milionů korun a že je o ni rvačka, ale tak to není,“ podotkl Brýdl.

Prodat vilu Klára nejvyšší nabídce, nebo ji nechat městu? Lídři se neshodnou

Čekal s kolegy, že se třeba přihlásí investoři z velkých měst. Rekonstrukce vily Klára totiž nebude v žádném případě levná. Podle radních půjde minimálně o investici za 100 milionů korun.

„Vila je zdevastovaná, musí se otlouct zdi, udělat nové rozvody elektřiny. Podle mě tady zůstane možná jenom hrubá stavba,“ dodal Pavel Chadima, vedoucí odboru rozvoje a investic litomyšlské radnice.

Ani Klára, ani Svatý Jan. Zastupitelé nerozhodli, vila zůstává Litomyšli

Vila má v současnosti svého správce, který ji každý den kontroluje. Pokoje jsou sice vyklizené a nic cenného tam není, přesto měla bývalá léčebna i nezvané hosty. „Dvakrát se stalo, že se sem někdo vloupal. Rozbili okno a vlezli do sklepa. Zjistili, že tu nic není a utekli. Možná si mysleli, že by tady mohly být nějaké kovy. Řešíme to s policií,“ vysvětlil Chadima.

Vilu Klára má mnoho lidí v Litomyšli spojenou s léčebnou dlouhodobě nemocných. „Zemřela mi tam teta, nechodím do té budovy ráda. Byla jsem ve vile naposledy, když se tam konala výstava při Smetanově Litomyšli. Pořád je to tam cítit nemocnicí,“ podotkla Věra Kovářová z Litomyšle.

Svatý Jan, nebo Klára? Oba projekty jsou zajímavé

A hodně lidí také tvrdí, že by se měl ctít odkaz Karla Sedláka a zachovat tam něco se zdravotnictvím. „Mohl tam být domov pro seniory,“ myslí si například Miroslav Dvořák.

Zastupitelé každopádně chtějí, aby objekt zůstal i po rekonstrukci otevřený pro veřejnost. „Asi bych ve vile nerad viděl byty nebo soukromý domov pro seniory. Do budoucna, až postavíme nový domov, tak ten stávající můžeme prodat, ale tady by to byla škoda. Jsme na zámeckém návrší vedle Klášterních zahrad,“ uzavřel Brýdl.

Centrum Klára versus hotel Svatý Jan. Historická vila v Litomyšli je na prodej

Jaký bude další osud vily, tak bude jasné zřejmě příští rok. Oproti prvnímu kolu, kdy byla jasně daná minimální cena 6 milionů korun, je nyní soutěž více otevřená. Radní tentokrát neřekli minimální prodejní cenu. Město totiž chtělo co nejvíce zajímavých nabídek.

Název památky

Vila Klára



Kde stojí?

Vila se nachází v Litomyšli.



GPS: 49.8717647N, 16.3143664E



Kdy a kým byla postavena:

Vilu postavil sládek Karel Sedlák v roce 1895.



Kdy a jakou zažila největší slávu:

Dne 11. srpna 1929 byl ve vile slavnostně otevřen Domov sv. Kláry jako první počin charitativního projektu předního činitele lidové strany a v té době ministra pošt a telegrafů Františka Noska, spolku Družina sv. Kláry v Praze (majitele budovy) a sester boromejek. V roce 1931 byl v kapli Domova sv. Kláry instalován cenný dřevěný zdobený oltář Nejsvětějšího Srdce Páně, který se nedochoval a jeho osud není znám. Objekt Klára byl za války pronajat pro litomyšlskou nemocnici, v roce 1943 byla vila přestavěna na ušní pavilon.



Odkdy a proč chátrá:

V roce 2018 v objektu skončila léčebna dlouhodobě nemocných a od té doby je Klára prázdná a chátrá.