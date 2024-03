Vila Klára v Litomyšli je znovu k mání, vážní zájemci jsou tentokrát tři. Na stole leží projekt na přeměnu bývalé léčebny ve střední školu, soukromou kliniku nebo ubytování a rehabilitaci. Zastupitelé mají o prodeji rozhodnout v červnu.

Vila Klára v Litomyšli je prázdná a čeká na kupce. | Video: Deník/ Iveta Nádvorníková

Radní nenašli pro vilu Klára využití, proto ji už podruhé nabídli k prodeji. Celorepubliková kampaň však nepřinesla davy zájemců o bývalou léčebnu dlouhodobě nemocných. Všichni zájemci jsou z regionu.

„Zdá se, že vila je zajímavá pouze pro místní investory, kteří k ní mají jistý osobní vztah,“ podotkl místostarosta Litomyšle Radomil Kašpar. Do soutěže na prodej vily Klára se přihlásilo pět zájemců, dva z nich ale radní vyřadili, protože nesplnili podmínky soutěže. Zbývající tři projekty postoupily do druhého kola, které nyní míří do finále.

Vila Klára v Litomyšli čeká na kupce. O bývalou léčebnu není zájem

„Na podzim investoři a zástupci projektů prezentovali své plány na zastupitelstvu. Doptali jsme se jich na podrobnosti a řekli jsme jim naše připomínky, které by bylo dobré do projektů zapracovat. Do 4. dubna mají předložit podrobnou studii záměru, kterou veřejně představí v květnu zastupitelům a veřejnosti,“ sdělil Kašpar.

O vilu Klára stojí tři uchazeči ze Svitavska. Společnost AGM Holding zastoupená Arnoštem Maiwaldem ve spolupráci se Školamyšlí přihlásila do soutěže projekt na zřízení centra vzdělávacích a sociálních služeb ve vile.

„V objektu by mělo do budoucna vzniknout zázemí pro střední školu navazující na aktivity základní školy Školamyšl, dětskou skupinu, kavárnu nebo edukační centrum spojené s galerií a ubytováním v podkroví,“ přiblížila jeden z projektů mluvčí města Petra Jiráňová.

Vyjádření podpory pro vznik střední školy typu Agora naleznete zde.

Nová střední škola má nést název Agora, inspiraci našlo vedení Školamyšle v Belgii a Nizozemí. „V těchto zemích je Agora legislativně schválený vzdělávací program, který se už 11 let zavádí na státních školách. V roce 2023 se nám podařilo od Mezinárodní Asociace škol Agora získat licenci na zřízení střední školy Agora v České republice,“ uvedli zástupci Školamyšle ve svém prohlášení.

Ubytování chce ve vile Klára vybudovat i firma Kubík. Sourozenci Miroslava a Martin Kubíkovi usilují o vilu už podruhé. Poprvé neuspěli v roce 2022 se svým projektem kongresového hotelu Svatý Jan. Tehdy zvažovali, zda půjdou do soutěže znovu. Nakonec však upravili záměr a usilují o historický objekt i nyní. Rádi by ve vile vytvořili ubytování a v přízemí rehabilitační středisko.

Třetím zájemcem je společnost Tramon Šimona Vašátka, která jde do soutěže s projektem soukromé Zdravotní kliniky Klára. „V objektu chce veřejnosti nabídnout nadstandardní poradenskou a rehabilitační lékařskou péči, spojenou s ubytováním v podkroví budovy,“ doplnila Jiráňová.

Vila Klára je zase na prodej. Potřebuje bohatého investora, tvrdí starosta Brýdl

Zastupitelé budou o prodeji vily a vítězi soutěže Klára hlasovat na červnovém zastupitelstvu. „Všechny tři záměry jsou zajímavé a uvidíme, jestli jeden z projektů získá nadpoloviční většinu,“ dodal Kašpar.

Vila Klára na zámeckém návrší v Litomyšli byla postavena v roce 1895. V roce 1929 byla předána jako Domov svaté Kláry do správy řádu sv. Karla Boromejského. V roce 1949 se budova stala státním majetkem. Oddělení pro dlouhodobě nemocné zde vzniklo k 1. lednu 1974. Ve vile na zámeckém návrší sídlila až do roku 2018 léčebna dlouhodobě nemocných. Od té doby je však budova prázdná a chátrá. Město ji odkoupilo od Pardubického kraje za pět milionů korun a v roce 2021 ji poprvé nabídlo k prodeji.