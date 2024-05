Ve hře tak zůstávají jen dva projekty, a to vzdělávací centrum nebo moderní hotel s wellness i rehabilitací. Sourozenci Miroslava a Martin Kubíkovi usilují o koupi vily Klára už podruhé. V roce 2022 ji pro kongresový hotel nevysoutěžili, ale nevzdali se a jdou do druhého kola. Tentokrát s projektem na boutique hotel Vila Klára, který by v budoucnu propojili s kongresovým a wellness hotelem Svatý Jan.

„Na zámeckém návrší chybí větší kapacita ubytování vyšší kategorie, parkování a restaurace. Přicházíme se záměrem, který má dvě fáze. V té první chceme získat vilu a vybudovat v ní hotel. Ve druhé fázi bychom rádi náš sousední areál propojili s vilou a přistavěli kongresový hotel s lázněmi, wellness a podzemním parkingem,“ nastínil plány Martin Kubík.

V hotelu Vila Klára má vzniknout 37 pokojů, celkem 103 lůžek. Na tuto kapacitu se chceme dostat rekonstrukcí vily a přístavbou. Ve vile má vzniknout restaurace, salonek, rehabilitace, komunitní centrum Karla Sedláka, pobytová zahrada. Kubíkovi počítají se založením Nadace Karla Sedláka, který odkázal vilu Družině svaté Kláry. Nadace nabídne zdarma prostory komunitního centra pro znevýhodněné rodiny a samoživitelky s dětmi 25 týdnů v roce.

Na podobě budoucího hotelu spolupracují Kubíkovi s architektem Jakubem Klaškou, který má kanceláře v Praze i Londýně. Pracoval deset let jako senior associate v Zaha Hadid Architects, kde podílel na celé řadě významných projektů po celém světě. Pro Vilu Klára navrhuje přístavbu zahradního pavilonu a dostavbu zadní části, a to vždy hned ve dvou variantách.

„Architekt zpracoval zahradní pavilon a přístavbu ve dvou variantách. Pokud vilu Klára získáme, bude před námi nelehký úkol, jednání s městem, památkáři a budeme hledat finální podobu pro ten dům. Místo je atraktivní a myslíme si, že je potřeba tomu věnovat pozornost,“ sdělil Martin Kubík.

Investice podle něho výrazně přesáhne sto milionů korun. Navíc na hotel Vila Klára má podle Kubíkových navázat druhá etapa, a to kongresový hotel Svatý Jan. „Neuděláme ho bez vily, protože potřebujeme pozemek za Klárou. Plánujeme podzemní parking pro 200 aut. U vily Klára nezabereme ani metr ze zahrady pro parkoviště,“ upozornil Kubík.

Proti hotelu sourozenců Kubíkových stojí návrh holdingu Arnošta Maiwalda a Školamyšle, kteří chtějí vilu Klára koupit pro Centrum vzdělávání a sociálního podnikání. „Firmě projekt nepřinese ani korunu. Snažíme se podporovat kulturu a neziskové věci. Spousta mladých lidí je pro nás těžko uplatnitelných. České školství potřebuje změnu,“ vysvětlil Arnošt Maiwald, proč chce vilu získat pro Školamyšl.

Ta v Litomyšli provozuje od roku 2014 základní školu. „Po deseti letech jsme se rozrostli, škola má všech devět ročníků. Je to plnohodnotná škola a vedle toho navíc od ledna máme i dětskou skupinu,“ uvedla Věra Krejčová, předsedkyně spolku Školamyšl. Dětská skupina realizuje inovativní pedagogickou praxi a staví na vzdělávacím programu Začít spolu, který má v České republice třicetiletou tradici.

Součástí nového vzdělávacího centra mát být také nová střední škola Agora. Školamyšl už vloni získala od Mezinárodní Asociace škol Agora licenci na zřízení střední školy Agora v České republice. Projekt počítá s kombinovaným lyceem se vzdělávací metodikou západoevropských škol Agora. „Máme podporu asi tisícovky lidí a největších firem v regionu. Škola bude současně sídlem mezinárodního Edu centra Agora škol pro střední a východní Evropu. Vzdělávání povedeme prostřednictvím kouče. Kapacita školy bude asi osmdesát studentů,“ přiblížila Ilka Nováková.

Nové Centrum vzdělávání a sociálního podnikání ve vile Klára má mít několik provozů. Kromě střední školy také dětskou skupinu až pro třicet dětí ve věku od dvou do šesti let. Vila nabídne i multifunkční vzdělávací prostory a galerii nebo ubytování jak pro veřejnost, tak pro studenty. To vše doplní sociální podnik, který bude mít několik provozů, a to kavárnu s hernou, jídelnu nebo úklidové služby. Pokud Školamyšl vilu Klára získá, počítá s vypsáním architektonické soutěže na rekonstrukci historického objektu. Samotnou realizaci mají naplánovanou na roky 2027 až 2028.

„Financování ukáže čas během přípravy. Kdybychom měli stavět letos, tak využijeme své zdroje a dlouhodobý úvěr, za tři nebo čtyři roky bychom vše financovali z vlastních zdrojů. Kdyby se objevil dotační titul, využijeme ho, ale není to podmínka realizace,“ sdělil Maiwald.

Školamyšl má i záložní plán, pokud by vilu Klára nezískali. „Jednáme s poštou, kde původně před deseti lety Školamyšl vznikla a tři roky tam působila. Dočasně by tam některé služby mohly být. Počítáme, že střední škola Agora vznikne v roce 2025 a začne zase na poště. Když vilu nezískáme, budeme po poště hledat jiné možnosti. Ale nedává nám smysl, abychom postavili kampus na okraji města,“ dodala ředitelka Školamyšle Radoslava Renzová.

Nyní je už jen na zastupitelích, pro který projekt se v červnu rozhodnou a kdo nakonec vilu Klára odkoupí. „Po velké debatě jsme se rozhodli pro volbu tajným hlasováním, aby se každý z nás mohl svobodně rozhodovat. Jsou obrovské tlaky od známých a lidí z města. Doufám, že k prodeji vily dojde. Ať jeden, či druhý projekt, každopádně bude hotový rychleji, než kdyby se pro rekonstrukci rozhodlo město a hledalo náplň,“ uzavřel starosta Litomyšle Daniel Brýdl. Jednání zastupitelů, kde rozhodnou o prodeji vily Klára, se uskuteční 20. června.

Vila Klára na zámeckém návrší v Litomyšli byla postavena v roce 1895. V roce 1929 byla předána jako Domov svaté Kláry do správy řádu sv. Karla Boromejského. V roce 1949 se budova stala státním majetkem. Oddělení pro dlouhodobě nemocné zde vzniklo k 1. lednu 1974. Ve vile na zámeckém návrší sídlila až do roku 2018 léčebna dlouhodobě nemocných. Od té doby je však budova prázdná a chátrá. Město ji odkoupilo od Pardubického kraje za pět milionů korun a v roce 2021 ji poprvé nabídlo k prodeji.