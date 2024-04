“Přežírání popelnic tu rozhodně trpět nebudou,” zní v novém videu města Litomyšl, kde hlavní roli hrají děti, které umí vést své město.

Litomyšl vedou děti. A došlápnou si na správné třídění | Video: Město Litomyšl

Děti v novém promo videu vědí vědí, jak přesně nakládat s odpady a jak si došlápnout na dospěláky, aby třídili odpad a třídili ho správně.

Tetrapaky patří v Litomyšli do plastu, konzervy do kovu a děcka evidentně na radnici, když jim to tak jde.