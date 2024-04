Rok a půl potrvá stavba nového domova pro seniory ve Vendolí u Svitav. Komunitní zařízení nabídne dvacet lůžek, klienti tady budou žít ve dvou domácnostech. Příprava projektu za sto milionů korun zabrala šest let. Domov postaví Diakonie Českobratrské církve evangelické, půjde vůbec o první službu Diakonie v Pardubickém kraji.

Zahájení stavby domova pro seniory ve Vendolí. | Video: Deník/ Iveta Nádvorníková

Domov pro seniory staví firma z Vysokého Mýta ve Vendolí v těsné blízkosti obchodu a restaurace. „Dvacet klientů domova bude žít ve dvou domácnostech. Centrem každé domácnosti se stane velký společný prostor s kuchyní a odpočinkovou zónou, klienti pak budou mít své soukromí v jednolůžkových pokojích s vlastní koupelnou a záchodem,“ přiblížila projekt ředitelka Diakonie Svitavy Květa Kellerová.

Náklady na výstavbu domova se pohybují okolo 102 milionů korun, z toho téměř 80 milionů získala Diakonie z evropské dotace. Jako nezisková organizace má Diakonie peníze na investiční činnost převážně z darů individuálních dárců.

Místo v domově? Senioři čekají roky

„I my jsme vyhlásili v souvislosti se stavbou domova ve Vendolí veřejnou sbírku, do níž mohou posílat finanční dary nebo se stát pravidelnými dárci všichni, kteří vnímají, že projekt moderního domova pro důstojné staří bude na Svitavsku důležitý,“ doplnila Kellerová.

Nový domov pro seniory se stane součástí života obce. Diakonie získala pozemek od Vendolí jen za náklady na demolici původního statku. Komunitní domov pro seniory navrhoval architekt Radim Oblouk.

„Při práci na architektonické studii jsme byli vedeni požadavkem, aby stavba domova byla otevřená směrem k obci, provozně i myšlenkově srozumitelná. Jeho jádro představuje společenská síň, která je orientována svým vstupem k ulici. Z této síně se odvíjejí dvě obytné části, přičemž obě obsahují deset pokojů s výhledem do zahrady. Vnitřní, uzavřený dvůr bude vytvářet intimní a bezpečné prostředí. Do tohoto vnitřního dvora jsou orientovány společné obytné prostory. Naopak z vnější strany, kam směřují okna z pokojů, je otevřená zahrada,“ popsal projekt architekt Radim Oblouk. Zahrada okolo domova nebude oplocená a tedy volně přístupná.

O tom, že Svitavsko potřebuje další domovy pro seniory, není pochyb. „Síť sociálních služeb je nabitá, ale ne ve všech částech Pardubického kraje. Jedná se o objekt, kde vznikne dvacet lůžek. Osobně nejsem zastáncem obrovských domů, kde jsou stovky lůžek. Staví se pavilony, ale to jsou ústavy, nemocnice, to nejsou domovy,“ uvedl hejtman Martin Netolický.

Ve Vendolí začíná stavba domova pro seniory.Zdroj: Deník/Iveta Nádvorníková

V zařízeních sociální péče v kraji žije zhruba osm stovek klientů. Šest stovek z nich však pobývá v komunitním bydlení. To je trend, který v Pardubickém kraji drží už několik let.

„Jedná se o jedinečný projekt, první komunitní domov s malou kapacitou v kraji. Snažíme se, aby se pobytová zařízení co nejvíce podobala domácímu prostředí. Někteří říkají, že nemohou stavět tak malé a drahé domovy. Ale u nás se to daří. Je to drahé, ale kvalita života seniorů je důležitá a nelze ji měřit penězi,“ potvrdil radní pro oblast sociální péče Pavel Šotola. Kraj v současné době chystá komunitní domov pro seniory v Přelouči, kde vznikne osmnáct lůžek.

Diakonie Českobratrské církve evangelické je jedním z nejvýznamnějších poskytovatelů sociálních služeb v České republice. Ve 13 krajích poskytuje 152 služeb, kterými pomáhá dětem a dospělým, seniorům i lidem v různých životních krizích. V Pardubickém kraji, jako v jediném, neměla Diakonie do loňského roku své zastoupení. Vloni v říjnu vzniklo středisko Diakonie ve Svitavách, jehož cílem je pomoci řešit situaci stárnoucích obyvatel na Svitavsku.

