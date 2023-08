Pomsta, vandalismu nebo legrácky? Ve Svitavách řádí fantom veřejného osvětlení, který vypíná některé lampy. Po vtipálkovi pátrá i policie.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Iveta Nádvorníková

„Vracela jsem se večer z práce a najednou tma. Nebylo vidět na krok a musela jsem si svítit mobilem. Jestli si někdo dělá takhle srandu z lidí, tak není asi normální,“ řekla Lucie Kopecká ze Svitav. V posledních dnech několikrát potemněly lampy především v městské části Lány.

„V době prázdnin se nám rozmohl takový nešvar a neznámý vtipálek neoprávněně vniká do rozvaděčů veřejného osvětlení a osvětlení vypíná,“ potvrdil Bronislav Olšán, jednatel společnosti Sportes Svitavy, která má na starosti veřejné osvětlení. Lidé tak už několikrát telefonovali na technické služby a město, že se v ulicích nesvítí.

„Lidé hlásí, že je zhasnuto. Máme i dispečink, takže něco vidíme, kde se nesvítí. Kolega jede na místo a ve finále zjistíme, že nejde o žádnou poruchu, ale je to jen shozený jistič,“ vysvětlil svitavský starosta David Šimek.

Dealeři rozdávali na Svitavsku pervitin i zdarma. Trest je nemine

Nejde však jenom o tmu v ulicích. Zásah do elektrické rozvodny může být i nebezpečný. „Šprýmař si zřejmě neuvědomuje, že občanům způsobuje komplikace a samozřejmě svým jednáním ohrožuje i svoje zdraví, neboť nevhodným zásahem do rozvaděče může dojít ke zranění,“ uvedl Olšán. Dostat se do skříňky však není nic složitého. „Stačí jednoduchý klíč a je otevřeno. Není to extra zabezpečené. Teoreticky by to mohly dělat i děti, ale doufám, že to tak není. Snad si jen nějaký dospělák dělá srandu,“ podotkl Šimek.

Případ řeší radnice ve spolupráci s městskou policií. „Snažíme se pachatele dohledat, ale naděje je asi mizivá,“ uzavřel starosta. Technické služby proto situaci ve Svitavách monitorují a pravidelně osvětlení kontrolují. „Rozvaděče veřejného osvětlení jsou zabezpečeny podle platných norem a závazných předpisů. Bohužel více z naší strany není možné udělat. Kontroly osvětlení probíhají i o víkendech, ale pohotovost 24 hodin denně, sedm dní v týdnu nejsme bohužel z personálních důvodů schopni zajistit,“ sdělil Olšán a upozornil, že při dalším pokračování zvolí adekvátní a zákonný postup. Veřejné osvětlení je totiž podle Olšána obecně prospěšným zařízením.

Veřejné osvětlení je právě ve Svitavách aktuálním tématem. Týdny tady zastupitelé jednali, zda se bude v noci v ulicích svítit, či nikoliv.