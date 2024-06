Malá vesnice, kde to žije a kde chtějí zapomenout na otřesnou vraždu, která se odehrála v jednom z domů. „Teď jsme známí jen jako vesnice, kde se stala brutální vražda, ale tak to není. Ta kauza nám uškodila. Jsme tady dobří sousedé a pracujeme na tom, aby se tu dobře žilo,“ řekl starší muž na návsi v Pohodlí. V sobotu se tady uskuteční sraz rodáků, vedení obce plánuje obnovu areálu u kulturního domu a místní lidé společně pracují na úpravě veřejných prostranstvích.

Pohodlí je malá vesnice, kde si sousedé pomáhají a kde to žije. | Foto: Obec Pohodlí

Pohodlí patří pod Litomyšl, ale má svůj osadní výbor, který rozhodně nezahálí. „Nemáme vlastní obecní rozpočet, ale funguje zde osadní výbor o sedmi lidech, který se volí vždy po volbách do obecního zastupitelstva v Litomyšli. Všichni tito lidé fungují bez nároku na honorář,

pracují pro obec dobrovolně. Myslím, že se nám postupně daří obec vylepšovat, upravovat. Obec se hezky rozvíjí a máme k dispozici i nové stavební parcely,“ přibližuje život v Pohodlí Lenka Vacková, předsedkyně místního osadního výboru. Jednou z posledních akcí byla oprava kapličky a parku vedle ní.

„Na této akci se podílela spousta dobrovolníků, brigádníků, kteří přišli přidat ruku k dílu. Nejen o hlavních brigádách, kdy se vysazovalo, rozvážela hlína a kůra, ale i při následném zalévání a udržování parku bylo potřeba hodně lidí. Z tohoto prostoru máme velkou radost a musím poděkovat všem, kteří se na něm podíleli,“ doplnila Vacková.

Na obnovu parku a kaple využil osadní výbor peníze z participativního rozpočtu Litomyšle a finančního daru, zbytek doplatilo město. O finance na projekt žádá Pohodlí i v letošním participativním rozpočtu. Tentokrát chtějí obnovit volnočasový areál za kulturním domem. „Tam bychom rádi vybudovali pevné zázemí pro pořádání akcí, zrekonstruovali volejbalové hřiště a přidali herní prvky na dětské hřiště,“ vysvětlila Vacková.

Ani o kulturu a akce není v Pohodlí nouze, společenský život ve vsi zajišťují dobrovolní hasiči a také spolek žen A-klub. Každý rok pořádají dva plesy, dětský karneval, maškarní karneval pro dospělé, dětský den, posvícenskou zábavu. Dobrovolní hasiči organizují tradiční minifest a další akce.

„Jednou za deset let, což je zrovna v sobotu 15. června, pořádáme Sraz rodáků a přátel obce Pohodlí. To je přesně ta akce, na které se musí spojit obě složky a ještě spousta dalších dobrovolníků, abychom byli schopni akci zvládnout a vše potřebné zajistit. Naštěstí máme hodně ochotných lidí, kteří přijdou, pomůžou, poradí,“ dodala předsedkyně osadního výboru.

Přes Pohodlí projedou denně stovky aut, protože vesnici dělí hlavní silnice z Litomyšle na Poličku. Ke zpomalení aut pomáhá radar a měřič rychlosti. Navíc na obec navazuje průmyslová zóna, takže v obci je celý den poměrně velký provoz.

„Ke zlepšení této situace by mohlo pomoci zřízení nově plánované komunikace u odbočky na Osík, ve směru od Litomyšle. Touto komunikací by se dalo vjet přímo do průmyslové zóny, a tak by se provoz v naší obci alespoň částečně zmírnil,“ podotkla Vacková.

Pohodlí je část Litomyšle, nachází se asi 5,5 kilometru na jih od města. V roce 2009 zde bylo evidováno 109 adres. Žijí tu necelé tři stovky obyvatel. Zdejším rodákem je sklářský výtvarník a pedagog Jaroslav Brychta (1895-1971).